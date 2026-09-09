Gelecek güncelleniyor: Samsung eski cihazlara "akıl" aşılıyor

Samsung Electronics, seçili buzdolapları ve çamaşır makineleri için önemli yazılım güncellemeleri yayınladı. Eylül 2026’dan itibaren dağıtılmaya başlanacak Tizen OS 10.0 güncellemesi, mevcut cihazlara yeni nesil yapay zekâ yetenekleri kazandırarak ürünlerin uzun vadeli değerini artırmayı hedefliyor.

Samsung'un Bespoke AI Family Hub buzdolaplarındaki en yeni yapay zeka özellikleri artık küresel olarak kullanıma sunuluyor. Mayıs ayında ABD'de başlayan sürecin ardından dünya geneline yayılan güncelleme, mutfaktaki gıda yönetimini baştan aşağı değiştiriyor.

Dahili kameralı ve AI Vision özellikli modeller; Google Gemini ile birlikte geliştirilen güncellenmiş bir AI Vision sürümüne kavuşuyor. Bu güncelleme şu cihazları kapsıyor:

2021-2025 yılları arasında piyasaya sürülen 21,5 inç ve 32 inç Family Hub modelleri

2025 yılında piyasaya sürülecek bazı 9 inç Family Hub modelleri



Güncellenen AI Vision sayesinde buzdolabı, belirli markaların ürünleri ve yöresel gıdalar da dahil olmak üzere çok daha geniş bir yelpazedeki taze ve paketlenmiş yiyeceği tanıyabiliyor. Ayrıca ekran üzerinde yer alan "Şimdi Özet" ve "Bugün Ne Var?" gibi yeni özellikler, kullanıcılara günlük yemek hazırlığı ve alışveriş kararlarında kişiselleştirilmiş rehberlik sunuyor.

ÇAMAŞIR GÜNLERİNDE BİXBY DÖNEMİ: "ÇAMAŞIRIM NE ZAMAN BİTER?"

Yeni yazılım güncellemesi sadece mutfakla sınırlı kalmıyor; 2024 ve 2025 yıllarında piyasaya sürülen yapay zeka destekli çamaşır ve kurutma makinelerini de kapsıyor.

Güncellemenin odak noktalarından biri olan gelişmiş Bixby sesli asistanı, ses tanıma yeteneğini artırarak cihazla olan etkileşimi tamamen doğallaştırıyor. Kullanıcılar artık karmaşık menülerle uğraşmak yerine doğrudan "Çamaşırlarım ne zaman hazır olacak?" diye sorabiliyor. Bixby ise soruyu anlayarak "Çamaşırlarınız iki saat 25 dakika içinde hazır olacak" şeklinde net yanıtlar veriyor.

YENİ ARAYÜZ VE KOLAY MOD İLE DAHA SEZGİSEL KULLANIM

Güncelleme, 7 inçlik Akıllı Ekranlı uyumlu modellerde kullanıcı deneyimini de baştan tasarlıyor. Yeni eklenen Kolay Mod, ekran düzenini optimize ederek karmaşık seçenekleri sadeleştiriyor ve kritik bilgileri çok daha net ve erişilebilir bir biçimde sunuyor.

DAĞITIM EYLÜL 2026'DA BAŞLIYOR

Tizen OS 10.0 güncellemelerinin küresel dağıtımı Eylül 2026 itibarıyla aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Samsung, güncelleme takviminin, desteklenen spesifik özelliklerin ve bulunabilirliğin; ürüne, üretim yılına ve bulunulan pazara göre değişiklik gösterebileceğini belirtiyor.