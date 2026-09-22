Fonlar batmadan hemen önce gemiyi terk edenler kim? Bir ayda 60 milyar lira çıktı!

Yatırım fonu krizinin en önemli aktörlerinden biri olan Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY), önce temerrüt (bir borçlunun vadesi gelen borcunu, faizini veya anaparasını yasal süre içinde ödeyememesi veya yükümlülüklerini yerine getirememesi durumu) ilan edip ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye listesine alınana kadar geçen süreçte büyük bir para çıkışına sahne oldu.

28 Ağustos tarihinde yayımlanan fon rehberi duyurusuyla birlikte TLY fonundan para çekme hızı önemli ölçüde hız kazandı.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın hesaplamalarına göre rehberin yayımlanmasından sonra toplam 59.6 milyar liralık net nakit çıkışı yaşanırken, en büyük kaçışların 1 ve 2 Eylül tarihlerinde gerçekleştiği tespit edildi.

GÜN GÜN OLANLAR

28 Ağustos'taki yeni fon rehberinden sonraki ilk iş gününde fon 6 milyar liranın üzerinde net nakit çıkışı yaşamasına rağmen yatırımcı sayısı 286 kişi arttı.

1 Eylül tarihinde ise 28.4 milyar lira fonu terk ederken 469 yatırımcı da TLY ile yollarını ayırdı.

2 Eylül ise 21.7 milyar liralık büyük bir para çıkışının görüldüğü gün oldu ve tam 4 bin 335 yatırımcı fondan çıkmayı başardı. 3 Eylül'de 3.8 milyar lira ile 567 yatırımcı, 4 Eylül'de ise 7.5 milyar lira ile 527 yatırımcı çıkış yaptı.

7 Eylül ile başlayan haftada TLY fonu 5.6 milyar liralık net nakit çıkışı yaşarken bin 34 yatırımcı kaybetti.

8 Eylül'de 7.5 milyar lira ile 567 yatırımcı, 9 Eylül'de 6.9 milyar lira ile 743 yatırımcı, 10 Eylül'de 5.2 milyar lira ile 198 yatırımcı ve 11 Eylül'de 5.9 milyar lira ile 339 yatırımcı fondan ayrıldı.

Krizin zirveye tırmandığı 14 Eylül haftasına 221 yatırımcı kaybı ve 3.7 milyar liralık net nakit çıkışıyla giren fonda, 15 Eylül'de 154 yeni yatırımcı girişi olmasına karşın 9 milyar liranın üzerinde net nakit çıkışı kaydedildi.

O KRİTİK GÜNDE ÇIKIŞ VAR AMA YATIRIMCI SAYISI DEĞİŞMEDİ

Temerrüde düşme kararının resmen açıklandığı 16 Eylül günü ise 7.8 milyar lira net nakit çıkışı gerçekleşmesine rağmen yatırımcı sayısında herhangi bir değişim yaşanmadı.

Mevcut durumda fondaki 102 bin 616 yatırımcı tasfiye sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Bu 102 bin 616 yatırımcıdan kaçının tasfiye kararı verilmeden önce satış emri verdiği henüz bilinmezken, tasfiye sürecinin uygulama detayları da resmi olarak açıklanmış değil.