Fonda parası kalan yurttaş eldekini bozuyor: Galeriye koştular

Fon skandalı öyle büyük ki her cepheden etkilerini sürdürüyor. Yüz binlerce yatırımcının parasına bloke gelmesi nedeniyle nakit sıkıntısı yaşayarak eldekileri bozmaya başladı. Altını olan kuyumcuya, arabası olan galeriye gidiyor.

Türkiye gazetesinden Kaan Zengili'nin haberine göre otomotiv sektöründe faaliyet gösteren galericiler, durgun piyasanın son bir haftada satış amacıyla getirilen araçlarla hareketlendiğini söyledi.

İlan sitelerinde alıcı beklemek istemeyen araç sahipleri de galerilere yöneldi.

İstanbul'da galericilik yapan Serkan Biçer, gelen müşterilerin parasının fonda kaldığını söyleyerek aracını sattığını ifade etti:

“Piyasada zaten bir durgunluk var. Aracını ilan sitelerinde bekletmek istemeyen, acil nakde ihtiyaç duyan vatandaş doğrudan galericiye geliyor. Son dönemde gelen müşteriler arasında parasının fonda kaldığını ve bu sebeple aracını elinden çıkarmak istediğini söyleyenler var.”

Kuyumcularda da benzer bir hareketlilik yaşandığı belirtiliyor. Kuyumcu Ramazan Sönmez, de “Vatandaşın elinde altın varsa, nakit ihtiyacında ilk başvurduğu yerlerden biri kuyumcu oluyor. Özellikle parasının fonda kaldığını söyleyen müşterilerle karşılaşıyoruz. Kimi borcunu, kimi kirasını, kimi de başka bir ödemesini karşılamak için altınını nakde çeviriyor” diye konuştu.

Fon skandalında parasını çekemeyen küçük esnaf birçok kalemde yapacağı ödemeler nedeniyle dar boğaz düştü.