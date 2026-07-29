Finans devi Yapı Kredi Portföy satıldı

Yapı ve Kredi Bankası, mülkiyetinde bulunan Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ hisselerinin satışı ile satış sonrası dönem için geçerli olacak dağıtım sözleşmesi protokolünün imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurdu.

16 MİLYAR 392 MİLYON LİRALIK DEVİR SÖZLEŞMESİ

Yapılan resmi bilgilendirmede, bankanın Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ (YKP) bünyesindeki yüzde 12,65 oranındaki payı ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ içerisindeki yüzde 87,32 oranındaki paylarının, diğer hissedarlara ait paylarla birlikte Azimut Group çatısı altındaki AZ International Holdings SA'ya (AZ Holdings) devredilmesine yönelik resmi bir sözleşme imzalandığı aktarıldı.

AZ Holdings ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ arasında yapılan pay devir sözleşmesinde, çeşitli düzeltme ve uyarlamalara tabi olmak koşuluyla toplam satış bedeli 16 milyar 392 milyon lira olarak belirlendi. Söz konusu bu meblağa, uzun vadeli performans ödemeleri ile nakit ve nakit benzerleri ayarlamasının dahil edilmediği vurgulandı.

15 YILLIK YENİ DAĞITIM PROTOKOLÜ

Gerçekleştirilen işlem sonucunda Yapı ve Kredi Bankası'nın YKP'deki pay sahipliği tamamen sona erecek. Buna karşın, taraflar arasında 15 yıl boyunca geçerli olacak uzun vadeli bir dağıtım ilişkisi kurulacak. İmzalanan protokol kapsamında, YKP tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin bankanın kendi dağıtım kanalları aracılığıyla müşterilere sunulmaya devam edilmesi planlanıyor. Bu anlaşmanın, Türkiye sınırları içerisinde belirli istisnai durumlar hariç olmak üzere rekabet etmeme ve münhasırlık hükümleri içerdiği belirtildi. İlgili yasal kurumlardan gereken izinlerin alınmasının ardından satış sürecinin 2026 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

SATIŞIN ÖDEME PLANI VE TEKNİK ŞARTLARI

Devir işlemine dair ödeme detayları da oldukça kapsamlı şartlara bağlandı. Anlaşmanın kapanışında YKP'nin performansı ile diğer kriterler baz alınarak ödenecek peşin tutarın azami sınırı 13 milyar 977 milyon lira olarak belirlendi. Şirketin 2026 yılındaki performansına ve ek kriterlere göre netleşerek 2027 yılında tahsil edilmesi planlanan ertelenmiş bedel ise en fazla 2 milyar 415 milyon lira olacak.

Ayrıca kapanış tarihi itibarıyla şirketteki nakit ve nakit benzerleri için yapılacak ayarlamada; şirket performansına bağlı olarak değişmek kaydıyla 3 milyar 700 milyon liralık bir üst sınır öngörüldü. Kapanış tarihinden itibaren başlayacak 5 yıllık dönem içinde YKP'nin göstereceği performansa bağlı olarak hesaplanacak uzun vadeli performans ödemelerinin de genel toplama dahil edileceği ifade edildi.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNDEN İŞBİRLİĞİ AÇIKLAMALARI

Anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bu sürecin stratejik büyüme hedeflerinde mühim bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Sektördeki öncü atılımlarını sürdürürken Türkiye'deki portföy yönetimi alanında bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Erün, "Bankamızın varlık yönetimi alanında liderlik vizyonunun önemli bir adımı olan bu işbirliği, sektördeki öncü konumumuzu pekiştirirken, müşterilerimize de benzeri görülmemiş bir değer yaratacak. Yapı Kredi'nin güçlü hizmet modeli ve dağıtım gücünü, Azimut'un uluslararası yatırım uzmanlığıyla birleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Azimut Holding Üst Yöneticisi (CEO) Giorgio Medda ise Yapı Kredi ile gerçekleştirdikleri ortaklığın, önde gelen finans kuruluşlarının tercih ettiği varlık yönetimi ortağı olduklarını bir kez daha kanıtladığını vurguladı. Türkiye ekonomisine inandıklarını ve 100'ü aşkın profesyonelle pazarda lider bir ekip kurduklarını belirten Medda, "Bu ittifak, pazar lideri bir bankayla kurduğumuz ikinci büyük stratejik ortaklık niteliğinde olup, uzun vadeli bir dağıtım anlaşmasıyla desteklenmesi sayesinde küresel ürün fabrikalarımızın olağanüstü kalitesinin bir başka kanıtını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.