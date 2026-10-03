Faizlerde 3 yılın ilki! Merkez Bankası verilerinde ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık bankacılık verilerine göre, sektör genelinde 1-3 ay vadeli ortalama Türk lirası mevduat faizi 25 Eylül haftası itibarıyla yüzde 36,9 olarak kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte mevduat faiz oranları, 2023 yılından bu yana ilk kez yüzde 37 seviyesinin altına gerilemiş oldu.

Merkez Bankası'nın Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti de mevduat faizine paralel şekilde yüzde 36,9 seviyesinde gerçekleşti. Krediler tarafında ise Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve ticari kredi kartları hariç tutulduğunda, ticari kredi faizlerinin yüzde 39,9 düzeyindeki seyrini koruduğu görüldü.

2025 BAŞI İTİBARIYLA DÜŞÜŞ TRENDİ

Mevduat faizlerindeki gerileme, 2025 yılı başından itibaren belirginleşti. 2025’in ilk haftalarında yüzde 50 seviyelerinde seyreden 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 2026 yılının Eylül sonu itibarıyla kademeli olarak yüzde 36,9’a kadar çekildi.

Süreç içerisinde faiz oranlarındaki düşüşe, para piyasası ve genel kredi koşullarındaki değişimler eşlik etti.