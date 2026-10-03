Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Faizlerde 3 yılın ilki! Merkez Bankası verilerinde ortaya çıktı

Faizlerde 3 yılın ilki! Merkez Bankası verilerinde ortaya çıktı

Merkez Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli Türk lirası mevduat faizinin 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 37 sınırının altına gerileyerek yüzde 36,9 seviyesine düştü.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Faizlerde 3 yılın ilki! Merkez Bankası verilerinde ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık bankacılık verilerine göre, sektör genelinde 1-3 ay vadeli ortalama Türk lirası mevduat faizi 25 Eylül haftası itibarıyla yüzde 36,9 olarak kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte mevduat faiz oranları, 2023 yılından bu yana ilk kez yüzde 37 seviyesinin altına gerilemiş oldu.

Mavduat faizleri düştü, borç faizi yükseldiMavduat faizleri düştü, borç faizi yükseldi

Merkez Bankası'nın Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti de mevduat faizine paralel şekilde yüzde 36,9 seviyesinde gerçekleşti. Krediler tarafında ise Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve ticari kredi kartları hariç tutulduğunda, ticari kredi faizlerinin yüzde 39,9 düzeyindeki seyrini koruduğu görüldü.

2025 BAŞI İTİBARIYLA DÜŞÜŞ TRENDİ

Mevduat faizlerindeki gerileme, 2025 yılı başından itibaren belirginleşti. 2025’in ilk haftalarında yüzde 50 seviyelerinde seyreden 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 2026 yılının Eylül sonu itibarıyla kademeli olarak yüzde 36,9’a kadar çekildi.

En çok kazandıran yatırım araçları belli oldu! Altın mı faiz mi?En çok kazandıran yatırım araçları belli oldu! Altın mı faiz mi?

Süreç içerisinde faiz oranlarındaki düşüşe, para piyasası ve genel kredi koşullarındaki değişimler eşlik etti.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Merkez Bankası Faiz
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro