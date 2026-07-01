Esnafı NATO vurdu: Turhan Çömez renkli tabelanın arkasını çekti, acı hikaye çıktı!

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi hazırlıkları gündemdeki yerini koruyor.

Organizasyon kapsamında alınan tartışmalı idari tedbirler bölge halkını ve esnafı mağdur etti.

Zirve dolayısıyla protokol yollarının etrafına yerleştirilen NATO logolu devasa paravanları inceleyen, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, söz konusu levhaların arka tarafına geçerek uygulamanın bölgedeki yıkıcı etkilerini kamuoyuyla paylaştı.

Paneller için 181 milyon lira harcandığını şimdiyse paneller nedeniyle yaya trafiğinin durma noktasına geldiğini ifade eden Çömez, bölgedeki esnafla görüştü. Esnaf ise paneller sonrası iş yapamaz hale geldiğini anlattı. Üstelik bu panellerin neredeyse 20 gündür bölgeyi kapattığını söyleyen esnaf işlerin durma noktasına geldiğini aktardı.

İş yapamadığı halde, elektrikten kiraya ödemeleri yapmaya devam ettiğini söyleyen köfteci esnafı, "Seçim dönemi geliyor, sandıkta görüşeceğiz" dedi.

15 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen büfe işletmecisi ise panellerden sonra işlerin kesildiğini söyledi. Büfeci ayrıca iktidarı şu sözlerle eleştirdi:

"Müşteri geliyor kredi kartıyla sigara sakız alıyor. Parası yok, bizim dünya lideri de Trump'a gösteri yapıyor böyle."

Esnaf tabelalara yapılan harcamaların esnafa yapılsa daha büyük bir kalkınma olacağını da söyledi.

Turhan Çömez ayrıca paneller nedeniyle yolun kapandığını yürümenin neredeyse imkansızlaştığını anlattı.

YABANCI LİDERLERDEN HARABELERİ GİZLEME ÇABASI

Kaldırımları tamamen işgal eden ve insanların geçiş hakkını kısıtlayan panellerin önünde açıklamalarda bulunan Turhan Çömez, yayımladığı videoda paravanların ardındaki yarı yanmış ve yıkılmaya yüz tutmuş binaları gözler önüne serdi. Kurulan bu sistemin, zirveye katılacak yabancı devlet liderlerinin başkentteki olumsuz manzaraları fark etmemesi için özel olarak tasarlandığını savunan Çömez, harcanan devasa bütçeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu panellere 181 milyon lira para harcandı. Bu paneller bazı şeyleri öne çıkartmak, bazı şeyleri de kapatmak ve karartmak için kullanılıyor. Bu panellerin arkasında asıl ne var biliyor musunuz? Fakirlik var, yoksulluk var, yıkıntı var, açlık var, sefalet var. Erdoğan rejimi, tek adam rejimi bütün bunları kapatabilmek için 181 milyon lira daha ödemişler. Yolları kapatmak pahasına, insanları engellemek pahasına panelleri koymuşlar. Tam da AKP kafası."

MAĞDUR EDİLEN KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN YASA TEKLİFİ

Başkentteki bu güvenlik tedbirlerinin yarattığı ticari tahribat üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, uygulanan kısıtlamaların küçük işletmeler ve esnaf üzerinde bıraktığı ağır ekonomik faturanın hafifletilmesi amacıyla TBMM'ye yeni bir kanun teklifi sundu.

Sunulan teklifin gerekçesinde; zirve süresince Ankara'daki kilit bağlantı yollarının, ana arterlerin ve ticari merkezlere giden güzergahların trafiğe kapatılacağı veya erişim kısıtlamalarına tabi tutulacağı hatırlatıldı. Bu engellerin, özellikle insan yoğunluğunun yüksek olduğu lokasyonlarda faaliyet gösteren ticari işletmeler için ciddi bir gelir kaybı yaratacağı vurgulandı.

TEMMUZ AYINDA KİRA STOPAJI ALINMASIN TALEBİ

Hazırlanan yasa tasarısına göre, 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde faaliyetlerine devam eden işletmelerin yapacakları kira ödemelerinden gelir vergisi stopajı tahsil edilmemesi istendi.

Devlet tarafından zorunlu olarak alınan idari kısıtlama kararlarının yarattığı maddi zararın yalnızca bölge esnafının sırtına yüklenmesinin hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek, bu muafiyetin küçük işletmelerin nakit döngüsünü koruma amacı taşıdığı ifade edildi.

SİGORTA VE PRİM YÜKÜNÜ HAZİNE ÜSTLENSİN

TBMM'ye sunulan taslak metinde ayrıca, Ankara'da iş yapan özel sektör işverenlerinin 2026 yılının temmuz dönemine ait sigorta primlerindeki işveren payının eksiksiz olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenmesi talep edildi.

Buna ek olarak, başkentte gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya esnaf ve sanatkâr siciline kaydı olan Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların; 2026 yılı temmuz ayına ait genel sağlık sigortası ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin de tamamen Hazine tarafından karşılanması yasa teklifinin maddeleri arasında yer aldı.