Enflasyon tahmini belli oldu

Finans tarafından düzenlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ağustos Pazartesi günü duyuracağı temmuz ayı enflasyon verilerine dair beklenti anketi sonuçlandı. Toplam 17 ekonomistin katılım gösterdiği araştırmanın rakamları kamuoyu ile paylaşıldı.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 1,82

Ankete katılan uzmanların temmuz ayına ilişkin aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 1,82 seviyesinde hesaplandı.

Ekonomistlerin bu ay için öngördükleri enflasyon oranları, en düşük yüzde 1,35 ile en yüksek yüzde 2,10 bandında değişiklik gösterdi.

YILLIK ENFLASYONDA SINIRLI GERİLEME TAHMİNİ

Uzmanların temmuz ayı için belirlediği yüzde 1,82'lik ortalama beklentiye göre, haziran ayında yüzde 32,11 seviyesinde kaydedilen yıllık enflasyonun temmuz ayında yüzde 31,80 düzeyine ineceği tahmin ediliyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

Öte yandan, araştırmada yer alan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon öngörülerinin ortalaması ise yüzde 29,55 olarak belirlendi. Hatırlanacağı üzere, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran döneminde aylık bazda yüzde 0,99 oranında artış kaydetmişti.