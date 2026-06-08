"Enflasyon düşüyor" diyerek pembe tablo çizen Şimşek'e şok veri: 3 yılda yüzde 215 artı

Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna "rasyonel zemine döneceğiz" diyerek oturan Mehmet Şimşek yönetimindeki dezenflasyon programı üçüncü yılını doldurdu.

İktidarın enflasyonun belini kırdık masalları anlattığı bu 3 yıllık sürede halkın sırtındaki yük hafiflemek bir yana daha da katlandı.

NEBATİ'NİN GÖZLERİ...

Görev devralındığında yüzde 40 olan yıllık enflasyon ancak yüzde 33 seviyesine çekilebilirken, bu dönemde birikimli enflasyon resmi verilere göre bile tam yüzde 215'e fırladı.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş bugünkü köşe yazısında, haziran 2023 tarihinde ekonomi kadrolarının değişmesiyle birlikte yürürlüğe konulan dezenflasyon programının 3 yıllık bilançosunu mercek altına aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevi devralırken selefi Nureddin Nebati'ye hitaben söylediği "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" sözlerinin üzerinden tam üç sene geçtiğini belirtti.

Aktaş, uygulanan sıkılaştırma politikalarına ve tüketiciye kesilen ağır faturalara rağmen, yıllık enflasyon ancak yüzde 40 düzeyinden yüzde 33 seviyesine indirilebildiğine işaret etti.

Aktaş şunları kaydetti: "Kağıt üzerindeki bu 3 yıllık düşüş kendi içinde oranlandığında yalnızca yüzde 17,5’lik bir iyileşmeye karşılık geliyor. Ancak halkın günlük yaşamında hissettiği ve katlanmak zorunda kaldığı birikimli fiyat artışı çok daha sarsıcı boyutlara ulaştı."

3 YILLIK BİRİKİMLİ ENFLASYON TAM YÜZDE 215

Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi veriler esas alındığında dahi son üç yılda yaşanan birikimli enflasyonun toplamı tam yüzde 215 olduğuna vurgu yaptı.

Gerçek hayattaki pahalılığın ve piyasadaki fiyat artışlarının bu oranların çok daha üzerinde olduğu biliniyor, Aktaş buna rağmen, resmi verilerle bile felaketin boyutunun gizlenemediğini ifade etti.

100 BİRİM OLAN FİYATLAR 315 BİRİME YÜKSELDİ

Mehmet Şimşek’in görev süresinin ilk on iki aylık dönemi olan Haziran 2023 - Mayıs 2024 aralığında tüketici enflasyonu yüzde 75,45 olarak kayıtlara geçti. Programın ikinci on iki aylık periyodunda bu oran yüzde 35,41’e geriledi. Bu yılın mayıs ayı itibarıyla tamamlanan son on iki aylık dönemde ise fiyat artış hızı neredeyse patinaj yaparak yüzde 32,61 seviyesinde kaldı.

Neticede halka başarı öyküsü olarak sunulan bu süreçte, başlangıçta 100 birim olan genel fiyat düzeyi 315 birime fırladı. Satın alma gücü tamamen eriyen halk, enflasyonun düşeceği vaat edilen bu yolculukta derin bir geçim krizinin ortasına itildi.