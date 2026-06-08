Emekliler AKP'ye isyan etti: 'Aylıkların yarısını yok ettiniz'

Temmuz ayındaki ara zam öncesinde emekli ve memurlar, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında alım güçlerinin düştüğünü dile getirdi. Konuya ilişkin iki sendika başkanı açıklamalarda bulundu.

“AYLIKLARIN YARISINI YOK ETTİNİZ”

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Emekli aylıklarına gerçekten zam yapılsa, alım gücümüzün artması, en azından korunması gerekirdi. Aylıkların yarısını yok etmişsiniz, şimdi de ‘kırıntılarla idare edin’ diyorsunuz.”

Sözcü'nün haberine göre Hürkardeş, 2002 yılı Aralık ayında asgari ücretin 184 lira iken en düşük emekli aylığının bunun yüzde 40 fazlası olan 257 lira olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Bugünkü 28 bin 75 liralık asgari ücretin yüzde 40 fazlası 39 bin 305 lira eder. Siz en düşük emekli aylığı olarak 20 bin lira veriyorsunuz. Yani yaklaşık olarak aylıkların yarısını yok etmişsiniz.”

“GİDİP DURUYORUZ, KAYBETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz ise şu ifadeleri kullandı:

“Gelir sabit, gider süratli. Cüzdan sessiz, hayat zamlı... Kısacası kaybetmeye devam ediyoruz. Üstelik yavaş yavaş değil; hızlanarak! Ve ne yazık ki gitgide daha derin bir sefaletin içine sürükleniyoruz. Memur kaybediyor, emekli kaybediyor.”

Cengiz, maaşlar ile açlık ve yoksulluk sınırı arasındaki farkın giderek büyüdüğüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Hayatımızda değişen iki şey var: Biri tarihler, diğeri açlık ve yoksulluk sınırı. Asıl değişmesi gereken alım gücümüz ve gelirimiz mi? Onlar da değişiyor elbette ama aşağı doğru! Her geçen gün biraz daha eriyor, biraz daha küçülüyor, biraz daha elimizden kayıp gidiyor.”

“ORTAYA ÇIKAN TABLO ADETA BİR GEÇİM TRAJEDİSİ”

Cengiz, mayıs ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 35 bin 174 lira, yoksulluk sınırının ise 114 bin 576 lira olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumhurbaşkanlığı verilerine göre ise en düşük memur maaşı 61 bin 890 lira, en düşük emekli sandığı aylığı 26 bin 054 lira, ortalama emekli sandığı aylığı 31 bin 843 lira. Mayıs 2026 ayı enflasyon oranı yüzde 1.71 ve 2026 yılı ilk 5 aylık enflasyon farkı da yüzde 5. Şimdi bu verileri yan yana koyup bir bakalım. Ortaya çıkan tablo ne yazık ki matematik değil, adeta bir geçim trajedisidir.”

“GELECEK UMUTLARI KARARIYOR”

Salman Hürkardeş, iktidarın ekonomi politikalarının toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi:

“Bu sistem sadece bizi yoksullaştırmakla kalmıyor; çocuklarımızın, torunlarımızın, gençlerin ve kadınların gelecek umutlarını da karartıyor. Çocukların, gençlerin ve kadınların yarına dair umudu kırılmışsa toplumun geleceği tehlikededir.”