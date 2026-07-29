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Halk TV Ekonomi En düşük emekli maaşı kadar bile etmeyen borç yüzünden icralık oldu: Satış listesi pes dedirtti

En düşük emekli maaşı kadar bile etmeyen borç yüzünden icralık oldu: Satış listesi pes dedirtti

En düşük emekli maaşı kadar bile etmeyen borç yüzünden İstanbul'da yaşayan bir vatandaş icralık oldu. Ev ve ofis malzemelerinin yer aldığı POS cihazlı satış listesi pes dedirtti. Borçlunun ekonomik faaliyetini nasıl sürdüreceği merak konusu oldu.

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En düşük emekli maaşı kadar bile etmeyen borç yüzünden icralık oldu: Satış listesi pes dedirtti

İstanbul'da ekonomik zorlukların çarpıcı bir örneği daha yaşandı. Küçükçekmece İcra Dairesi'nde yürütülen dosyada, en düşük emekli maaşının dahi altında kalan, 19 bin 400 liralık borcunu ödeyemeyen bir kişinin ev ve iş yerindeki çok sayıda eşya haczedilerek elektronik satışa çıkarıldı. Geçim sıkıntısının geldiği nokta gözler önüne serildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KADAR BİLE ETMEYEN BORÇ YÜZÜNDEN İCRALIK OLDU

Nefes'in haberinde yer alan icra dosyasına göre E.K. isimli borçlunun 19 bin 400 TL tutarındaki alacağı tahsil edilemeyince haciz işlemi başlatıldı.

En düşük emekli maaşı kadar bile etmeyen borç yüzünden icralık oldu: Satış listesi pes dedirtti - Resim : 1

Satışa çıkarılan eşyalar için 19 bin 400 TL muhammen bedel belirlenirken, açık artırmanın başlangıç fiyatı ise 18 bin 700 TL olarak ilan edildi.

SATIŞ LİSTESİ PES DEDİRTTİ

İcra ilanında yer alan liste, borçlunun hem günlük yaşamında hem de iş hayatında kullandığı çok sayıda temel eşyayı kapsadı.

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Satış listesinde mini buzdolabı, dizüstü bilgisayar, POS cihazı, yazıcı, modem, elektrikli ısıtıcı, kahve makinesi, notebook soğutucu, kulaklık, klavye ve fare seti ile Gigaset dönüştürücü yer aldı.

En düşük emekli maaşı kadar bile etmeyen borç yüzünden icralık oldu: Satış listesi pes dedirtti - Resim : 3

Haczedilen eşyalar arasında üç masa, altı sandalye, iki sehpa, dört kapaklı dolap, iki kapaklı konsol, boy aynası, askılık, metal raf, mantar pano ve dosyalıklar da bulunuyor. Bunun yanı sıra hoparlörler, çaydanlık, çöp kovası, kalemlik, klasörler, kartvizitlik ve çeşitli süs eşyaları da satış listesine dahil edildi.

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İcra dosyasındaki eşyaların önemli bölümünün bir ofis ya da küçük işletmede kullanılan demirbaşlardan oluşması dikkat çekti.

En düşük emekli maaşı kadar bile etmeyen borç yüzünden icralık oldu: Satış listesi pes dedirtti - Resim : 5

Özellikle dizüstü bilgisayar, POS cihazı ve yazıcı gibi gelir elde etmeye yardımcı ekipmanların da haczedilerek satış listesine eklenmesi, borçlunun ekonomik faaliyetini sürdürmesini daha da zorlaştırabilecek bir tablo ortaya koydu.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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