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Sigorta şirketleri artık ödemeyecek! Trafik kazalarında kimin ne ödeyeceği belli oldu

Sigorta şirketleri artık sağlık giderlerini ödemeyecek! Trafik kazalarında yaşanan anlaşmazlıklara nokta koyan düzenlemenin ardından kimin ne ödeyeceği belli oldu. Sigorta şirketlerinin hangi ödemeleri yapacağı hangilerini SGK'nın ödeyeceği netleşti.

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Sigorta şirketleri artık ödemeyecek! Trafik kazalarında kimin ne ödeyeceği belli oldu

Trafik kazalarının ardından tedavi masrafları, bakıcı gideri ve iş göremezlik ödeneği konusunda yaşanan "Sigorta mı öder, SGK mı?" tartışması yeni düzenlemeyle sona erdi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yayımladığı tebliğle trafik sigortasının kapsamı yeniden düzenlenirken, sağlık giderleri ile tazminat ve ödenekler altında belirlenen paraların hangi kurum tarafından karşılanacağı da netleştirildi.

SİGORTA ŞİRKETLERİ ARTIK ÖDEMEYECEK!

Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre, 12 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan SEDDK tebliğiyle trafik sigortasında önemli değişiklikler yürürlüğe girdi.

Sigorta şirketleri artık ödemeyecek! Trafik kazalarında kimin ne ödeyeceği belli oldu - Resim : 1

Yeni düzenlemeye göre, trafik kazasında yaralanan ve genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin tedavi giderleri artık tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak.

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Böylece sigorta şirketlerinin trafik kazalarındaki sağlık giderlerine ilişkin sorumluluğu sona erdi.

Sigorta şirketleri artık ödemeyecek! Trafik kazalarında kimin ne ödeyeceği belli oldu - Resim : 3

Kazada yaralanan kişi acil servise başvurduğunda ya da tedavi gördüğünde bu masraflar için sigorta şirketine başvuramayacak.

Sigorta şirketleri artık ödemeyecek! Trafik kazalarında kimin ne ödeyeceği belli oldu - Resim : 4

SGK, tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri kapsamında ve kaza tarihinden itibaren en fazla 6 ay boyunca karşılayacak.

TRAFİK KAZALARINDA KİMİN NE ÖDEYECEĞİ BELLİ OLDU

Yeni düzenleme sağlık giderlerini SGK'ya bırakırken, diğer bazı ödemelerde ise sorumluluk sigorta şirketlerinde kalmaya devam ediyor.

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Buna göre, yaralanan kişinin tedavisi devam ederken ihtiyaç duyduğu geçici bakıcı giderleri trafik sigortası kapsamında sigorta şirketi tarafından ödenecek.

Sigorta şirketleri artık ödemeyecek! Trafik kazalarında kimin ne ödeyeceği belli oldu - Resim : 6

Tedavi sonunda Sağlık Kurulu kararıyla sürekli sakatlık oluştuğunun tespit edilmesi halinde ise sürekli bakıcı giderleri de yine trafik sigortası kapsamından karşılanacak.

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Trafik kazaları sonrası en fazla tartışma yaşanan konulardan biri de geçici iş göremezlik ödeneğiydi. Sigorta şirketleri bu ödemelerin SGK tarafından yapılması gerektiğini savunurken, SGK ise sorumluluğun sigorta şirketlerinde olduğunu belirtiyordu.

Sigorta şirketleri artık ödemeyecek! Trafik kazalarında kimin ne ödeyeceği belli oldu - Resim : 8

SEDDK'nın yeni düzenlemesiyle bu belirsizlik de ortadan kaldırıldı. Buna göre, trafik kazası nedeniyle çalışamayan kişilere ödenecek geçici iş göremezlik parası trafik sigortası kapsamında sigorta şirketleri tarafından karşılanacak.

SÜREKLİ SAKATLIK TAZMİNATI İSE SİGORTADAN ÖDENECEK

Kazanın ardından tedavi süreci tamamlanan kişinin Sağlık Kurulu raporuyla sürekli sakat kaldığının tespit edilmesi halinde ise sürekli sakatlık tazminatı trafik sigortası kapsamında sigorta şirketi tarafından ödenecek.

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Böylece yeni düzenleme ile sağlık giderleri SGK'nın, geçici bakıcı gideri, geçici iş göremezlik ödeneği ile sürekli sakatlık ve buna bağlı bakıcı giderleri ise trafik sigortası kapsamında sigorta şirketlerinin sorumluluğunda olacak.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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