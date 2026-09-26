Emlakta kritik düzenlemeler yolda! Para ve mülk aynı anda el değiştirecek

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul ilanlarında doğrulama mekanizmasını güçlendirecek yeni bir modeli hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Planlanan düzenlemeyle yetkilendirme sözleşmesinin elektronik sisteme bağlanması ve sözleşmenin iptal edilmesi durumunda ilgili ilanın otomatik olarak yayından kaldırılması hedefleniyor.

İLAN İLE SÖZLEŞME ARASINDA OTOMATİK BAĞ KURULACAK

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) genişletilmesine yönelik çalışmada, mülk sahibinin emlak işletmesine e-Devlet üzerinden verdiği ilan yayınlama izninin yanında yetkilendirme sözleşmesinin de elektronik sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

Planlanan sistemin en önemli değişikliklerinden biri, yetkilendirme sözleşmesi ile ilan arasındaki bağın otomatik hale getirilmesi olacak.

Böylece sözleşmenin iptal edilmesi halinde ilgili ilanın da otomatik olarak yayından kaldırılması hedefleniyor. Yeni modelin sahte ve yetkisiz ilanların yanı sıra spekülatif fiyat artışlarının ve kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

YABANCI MALİKLER İÇİN DE YENİ DOĞRULAMA

Çalışma kapsamında yabancı maliklere ait taşınmazlarda kullanılan istisnai ilan yöntemi için de yeni bir doğrulama mekanizması hazırlanıyor. Sektör temsilcilerinin bu istisnaların yetki doğrulamasını aşmak amacıyla kullanılabildiği yönündeki bildirimlerinin ardından Bakanlık bu alanda da yeni bir doğrulama mekanizması hazırlıyor.

Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle gayrimenkul ilanlarında yetkilendirme sürecinin daha sıkı şekilde elektronik ortamda takip edilmesi ve ilanların dayandığı sözleşmelerle ilişkisinin sistem üzerinden kontrol edilmesi planlanıyor. Böylece emlak işletmesinin artık pazarlama yetkisine sahip olmadığı bir taşınmazın ilanının internette kalmaya devam etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ÖDEME ALTYAPISI KULLANILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Sistem devreye girdiğinde taşınmaz satış bedelinin doğrudan alıcıdan satıcıya gönderilmesi yerine, mülkiyet ile paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan güvenli ödeme altyapısının kullanılması öngörülüyor.

Modelin amacı yüksek tutarlı taşınmaz işlemlerinde dolandırıcılık, hırsızlık, ödeme anlaşmazlıkları ve kayıt dışılık risklerini azaltmak olarak belirlendi.