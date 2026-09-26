Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Emlakta kritik düzenlemeler yolda! Para ve mülk aynı anda el değiştirecek

Emlakta kritik düzenlemeler yolda! Para ve mülk aynı anda el değiştirecek

Emlak sektöründe kritik düzenlemeler için Ticaret Baklanlığı çalışma başlattı. Dolandırıcılık halinde büyük kayıpların yaşandığı sektörde bunun önüne geçmek için ödeme ve mülk devrinin aynı anda yapılmasına yönelik altyapı hazırlanıyor.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Emlakta kritik düzenlemeler yolda! Para ve mülk aynı anda el değiştirecek

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul ilanlarında doğrulama mekanizmasını güçlendirecek yeni bir modeli hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Planlanan düzenlemeyle yetkilendirme sözleşmesinin elektronik sisteme bağlanması ve sözleşmenin iptal edilmesi durumunda ilgili ilanın otomatik olarak yayından kaldırılması hedefleniyor.

İLAN İLE SÖZLEŞME ARASINDA OTOMATİK BAĞ KURULACAK

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) genişletilmesine yönelik çalışmada, mülk sahibinin emlak işletmesine e-Devlet üzerinden verdiği ilan yayınlama izninin yanında yetkilendirme sözleşmesinin de elektronik sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

3 aydır ücretleri verilmiyor: Emlak Konut GYO şantiyesinde işçiler eylem başlattı3 aydır ücretleri verilmiyor: Emlak Konut GYO şantiyesinde işçiler eylem başlattı

Planlanan sistemin en önemli değişikliklerinden biri, yetkilendirme sözleşmesi ile ilan arasındaki bağın otomatik hale getirilmesi olacak.

Böylece sözleşmenin iptal edilmesi halinde ilgili ilanın da otomatik olarak yayından kaldırılması hedefleniyor. Yeni modelin sahte ve yetkisiz ilanların yanı sıra spekülatif fiyat artışlarının ve kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

YABANCI MALİKLER İÇİN DE YENİ DOĞRULAMA

Çalışma kapsamında yabancı maliklere ait taşınmazlarda kullanılan istisnai ilan yöntemi için de yeni bir doğrulama mekanizması hazırlanıyor. Sektör temsilcilerinin bu istisnaların yetki doğrulamasını aşmak amacıyla kullanılabildiği yönündeki bildirimlerinin ardından Bakanlık bu alanda da yeni bir doğrulama mekanizması hazırlıyor.

Emlak piyasasının tamamını etkileyecek karar geliyor! Artık sadece bir kişi yapabilecekEmlak piyasasının tamamını etkileyecek karar geliyor! Artık sadece bir kişi yapabilecek

Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle gayrimenkul ilanlarında yetkilendirme sürecinin daha sıkı şekilde elektronik ortamda takip edilmesi ve ilanların dayandığı sözleşmelerle ilişkisinin sistem üzerinden kontrol edilmesi planlanıyor. Böylece emlak işletmesinin artık pazarlama yetkisine sahip olmadığı bir taşınmazın ilanının internette kalmaya devam etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ÖDEME ALTYAPISI KULLANILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Sistem devreye girdiğinde taşınmaz satış bedelinin doğrudan alıcıdan satıcıya gönderilmesi yerine, mülkiyet ile paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan güvenli ödeme altyapısının kullanılması öngörülüyor.

Modelin amacı yüksek tutarlı taşınmaz işlemlerinde dolandırıcılık, hırsızlık, ödeme anlaşmazlıkları ve kayıt dışılık risklerini azaltmak olarak belirlendi.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Konut Ticaret Bakanlığı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro