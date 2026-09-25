Emlak piyasasının tamamını etkileyecek karar geliyor! Artık sadece bir kişi yapabilecek

İnternetteki emlak ilanları için yeni kurallar hazırlanıyor. Mevcut uygulamada bir taşınmazın ilanı için birden fazla emlakçıya yetki verilebiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın sisteme eklemeyi planladığı şartlarla bu hakkın kaldırılması ve satış sürecini tek bir emlakçının yürütmesi öngörülüyor. Yeni planlanan düzenlemeye göre taşınmaz sahibi, satış için yalnızca bir emlakçıyı yetkilendirebilecek. Yetki sözleşmesi iptal edilirse ilan da yayından kaldırılacak.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), emlak ilanlarında şeffaflığı artırmak ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla devreye alındı. Sistem, kiralık taşınmaz ilanlarında 1 Ocak 2025’ten bu yana uygulanıyor. İkinci aşamada satılık taşınmaz ilanları da kapsama alındı ve uygulama 15 Şubat 2026’da ülke genelinde zorunlu hâle geldi.

YETKİ SÖZLEŞMESİ DE SİSTEME YÜKLENECEK

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre yeni dönemde emlakçıyla yetkilendirme sözleşmesi yapılacak. Sözleşme, ilan yayımlama izniyle birlikte e-Devlet’e yüklenecek. Yetki sözleşmesi iptal edildiğinde taşınmazın ilanı da yayından kaldırılacak.

İLAN VERME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Emlakçı aracılığıyla ilan vermek isteyen taşınmaz sahibi, e-Devlet’teki EİDS yetki işlemleri bölümüne giriyor. Burada adına kayıtlı taşınmazlar arasından ilan vermek istediğini seçiyor.

Ardından emlakçının yetki belgesinde yer alan yetki numarasını sisteme yazıyor ve verdiği yetkinin süresini belirliyor. Bu süre en fazla üç ay olabiliyor.

NTV'nin haberine göre; Sistemin oluşturduğu “Taşınmaz Kimlik Numarası” emlak danışmanına iletiliyor. Danışman, bu numarayı kullanarak ilanı emlak sitelerinde yayımlıyor.

Taşınmaz sahipleri emlakçı olmadan da ilan verebiliyor. Bu durumda ilan platformu, taşınmazın ilanı veren kişiye veya birinci derece yakınına ait olup olmadığını sistem üzerinden doğruluyor.

GÜVENLİ ÖDEMEDE ERTELEME BEKLENTİSİ

Taşınmaz satışlarında para transferinin güvenli bir ortamda yapılmasını amaçlayan güvenli ödeme sisteminin 1 Ekim’de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak sektör yetkilileri bu tarihin ertelenmesini beklediklerini belirtiyor.