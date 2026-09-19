"Dana deviren" ile öldürülen emlak zengininin mallarını hemen paylaşmışlar!

Ankara'da 16 Kasım 2025 tarihinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 43 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan'ın cinayetine dair yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Arıkan'ın; eski eşi Sultan Seki, çocukları Batuhan ve Hacer Sude Arıkan, eski eşin sevgilisi Mustafa Ünal, avukat Özge Topsoy ve GATA'da görevli temizlikçi Ertan Ede'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler tarafından ksilazin etken maddeli halk arasında "dana deviren" diye bilinen ilaçla zehirlendiği tespit edildi.

MİLYONLUK SERVETİ KISA SÜREDE PAY ETTİLER

Dava dosyasına giren ifadelere göre, planlı cinayetin hemen ardından şüphelilerin Arıkan'ın mal varlığını yağmalamaya başladığı ortaya çıktı. İtiraf ve ifadelerde; Çankırı'da 5 tarla, Ayvalı'da daire ve iş yeri, Şentepe'de iş yeri, Aydın Germencik'te arsa ve Dubai'de iki daire ile banka hesaplarının hızla elden çıkarıldığı ya da paylaşıldığı anlaşıldı.

Eski eş Sultan Seki ifadesinde, Türkiye'deki bankalarda bulunan 12 milyon TL nakit paranın çocukların hesaplarına aktarıldığını itiraf etti.

Hürriyet'in haberine göre cinayet sonrasındaki para hareketleri tanık ifadelerine de yansıdı. Sultan Seki'nin bankadan çektiği 500 bin TL'yi Dubai Dirhem'ine çevirerek sevgilisi Mustafa Ünal'a verdiği belirlendi.

Maktulün kızı Hacer Sude Arıkan ise annesinin, Mustafa Ünal'a 120 bin TL değerinde altın takılar aldığını, ayrıca üzerine kayıtlı aracı satarak elde ettiği paranın bir kısmıyla Ünal'ın borçlarını kapattığını ve Ünal'ın eşine alınan araca maddi destek sağladığını ifade etti.

Normal şartlarda aylık 70 bin TL geliri olduğunu beyan eden Mustafa Ünal'ın ani servet artışı tanıkların da dikkatinden kaçmadı. Ünal'ın arkadaşı Volkan T., ifadesinde şüphelinin aniden zenginleştiğini, koluna altın künye taktığını ve evine çelik kasa alarak içine bir balya para koyduğunu gördüğünü belirtti.