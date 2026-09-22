Emeklilerin hesabına yatacak: 35 bin TL’yi bulacak

Bankaların emekli maaşı promosyon kampanyasında süre daralırken, son başvuru tarihi 30 Eylül 2026 olarak açıklandı.

Üç yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı taahhüt eden emeklilere yönelik bankalar tekliflerini 35 bin liraya kadar yükseltirken, kampanyaların ayrıntıları ve koşulları netleşti.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON KOŞULLARI VE RAKAMLAR

İş Bankası:

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşını (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) bankaya taşıyan veya taahhüt veren emeklilere 15.000 liraya varan nakit promosyon sunulurken; fatura talimatı verilmesi durumunda 1.000 lira nakit ve yeni kredi kartıyla belirli miktarın üzerinde harcama yapılmasına 9.000 lira maxi puan verilerek toplamda 25.000 liralık paket sağlanıyor.

Garanti Bankası (Garanti BBVA):

Maaş tutarına göre 6.250 liradan başlayıp 15.000 liraya kadar nakit promosyon veren banka; Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 lira harcamaya 6.000 lira, 2.000 lira Avans Hesap harcamasına 2.000 lira ve yeni sigorta poliçesine 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus fırsatıyla birlikte toplam 25.000 liraya varan ödeme yapıyor.

Yapı Kredi Bankası:

19 Eylül 2025 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında taahhüt veren emeklilere maaş baremine göre 15.000 liraya varan nakit promosyonun yanı sıra; fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik ve Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olunması gibi ek koşullarla birlikte toplamda 30.000 liraya varan nakit ve ek ödül imkânı sunuyor.

ING Bank:

Maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 liraya varan nakit promosyon veren banka, ek nakit promosyonlar ve Turuncu Ekstra avantajlarıyla birlikte toplamda 32.000 liraya varan emekli maaş promosyonu kazandırıyor.

DenizBank:

30 Eylül 2026 tarihine kadar yeni hesap açıp 3 yıl maaş alma sözü veren emeklilere 12.000 liraya varan nakit promosyona ilave olarak; Kredili Mevduat Hesabı (KMH), 2 adet otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartlarıyla 18.000 liraya varan ek promosyon sunarak toplamda 30.000 liraya ulaşıyor.

QNB Bank:

Emekli maaşını 22 Nisan 2026 tarihi itibarıyla taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada tutan emeklilere 20.000 liraya varan nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

Şekerbank:

Temel maaş promosyonuna ek olarak vadesiz hesap, kredi kartı bonusu, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve fatura talimatı gibi ürün ve hizmet koşullarının sağlanması durumunda emeklilere 35.000 liraya varan en yüksek promosyon avantajını sunuyor.

Nakit promosyon ödemeleri üç yıllık süre için peşin olarak yapılırken, taahhüt süresi içinde maaş artışı olması durumunda ilave promosyon ödenmiyor.

Ödemeler emeklilik hesaplarına yatırılırken, birden fazla gelir veya aylık alınması durumunda en son yatan toplam gelir dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.