Emeklilik, çalışma hayatının en kritik dönemeçlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, en çok merak edilen sorular neler? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sürecine ilişkin en çok sorulan soruları yanıtladı ve adım adım yapılması gerekenleri anlattı.

EN ÇOK SORULAN SORULAR

Erdursun, kendsine emeklilikle ilgili en çok şu soruların geldiğini açıkladı:

“Şu anda emekli olabilir miyim?”

“Ne zaman emekli olacağım?”

“Maaşımı şimdi mi yoksa yılbaşından sonra mı almak avantajlıdır?”

Bu sorulara yanıt vermek için öncelikle sigorta statüsünün, prim gün sayısının ve son 2520 gün kuralının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

E-DEVLET’TEN PRİM KONTROLÜ

Dünya Gazetesi'ndeki yazısında Erdursun, her çalışanın ilk adım olarak e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü kontrol etmesi gerektiğinin altını çizdi.

4A (SSK): İşçi statüsünde çalışanlar

4B (Bağkur): Esnaflar, şirket ortakları, isteğe bağlı prim ödeyenler

4C (Emekli Sandığı): Kamu çalışanları

Borçlanmaların (askerlik, doğum vb.) hizmet dökümünde yer aldığını, çakışan günlerin veya hatalı girişlerin düzeltilmesi gerektiğini hatırlattı.

Son 2520 Gün Kuralı: Erdursun, emekliliğin hangi statüden gerçekleşeceğinin son 2520 günde hangi statüye daha fazla prim ödendiğiyle belirlendiğini söyledi.

ÖRNEK HESAPLAMA

Erdursun, konuyu somutlaştırmak için bir örnek verdi:

Doğum Tarihi: 1 Nisan 1979

İşe Giriş Tarihi: 5 Mayıs 1994

Bu kişi için şartların şöyle olduğunu belirtti:

5675 prim gününün tamamlanması,

Son 2520 günün en az 1260 gününün SSK’dan ödenmesi,

EYT kapsamında yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı kazanılması.

EMEKLİLİK BAŞVURU ADIMLARI

Erdursun, emeklilik başvurusu yapacakların şu adımları izlemesi gerektiğini söyledi:

İşten Çıkış: İşveren, çıkışı “Kod 8 – Emeklilik nedeniyle işten çıkış” olarak SGK’ya bildirmeli.

e-Devlet Başvurusu:

“Gelir / Aylık / Ödenek Talep Belgesi” menüsünden başvuru yapılır.

“Sigortalı” seçilir, “Yaşlılık Aylığı” işaretlenir.

Statü (4A, 4B, 4C) seçilir.

Banka Tercihi: Emekli maaşının yatırılacağı banka seçilir.

Onay: Bilgiler kontrol edilip onaylanır. Başvuru tamamlandığında ekranda “Emeklilik başvurunuz başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir” mesajı görülür.

MAAŞ ZAMANLAMASI ÖNEMLİ

Erdursun, özellikle SSK ve Bağkur kapsamında emeklilik hakkı kazananların başvuru zamanını doğru belirlemelerinin kritik olduğunu söyledi.

Emekli Sandığı (4C): Yıl sonu veya yılbaşı fark etmez.

SSK ve Bağkur: 2025’te hak edip başvurusunu 2026’ya bırakanlar maaşta yaklaşık %5 kayıp yaşayabilir.

TAZMİNATLAR VE HAKLAR

Erdursun, emeklilik nedeniyle işten ayrılanların kıdem tazminatı, kullanılmayan yıllık izin ücretleri ve diğer haklarını alabileceğini hatırlattı.

2025 yılı için kıdem tazminatı tavanının 53.919,68 TL olduğunu belirtti.

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA

Erdursun, özel sektörde emekli aylığı kesilmeden çalışılabileceğini, işverenin SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyeceğini ifade etti. Kamu kurumlarında ise emekli aylığı alırken çalışmanın mümkün olmadığını, çalışılması halinde maaşın kesileceğini vurguladı.

2025’TE EMEKLİLİK HAKKINI KAZANANLARA UYARI

Erdursun, 2025 yılında hak kazanıp başvurusunu 2026’ya bırakanların maaş avantajını kaybedebileceğine dikkat çekti. “Başvuru tarihi, bağlanacak maaşın bazını doğrudan etkiliyor. 2025’te dilekçe verenler enflasyon farkından daha erken yararlanır” dedi.

Özgür Erdursun, çalışanların doğum tarihi, işe giriş tarihi, prim gün sayısı ve müracaat zamanlamasını doğru planlamaları gerektiğini vurgulayarak, “Bu bilgiler ışığında herkes kendi emeklilik zamanını kolayca hesaplayabilir ve en avantajlı zamanda başvurusunu yapabilir” ifadelerini kullandı.