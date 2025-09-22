Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: TÜİK taban seviyeyi belirledi bile

Marketin, pazarın, faturaların rakamları TÜİK verilerinin aksini söylemeye devam ediyor. Cepteki enflasyonun altında ezilen 16 milyonu aşkın emekli, 2025'te umduğunu bulamayınca gözünü şimdiden 2026 ocak ayında maaşlarına yapılacak zamma dikti.

Yeni yılda gelecek zamla nefes almayı uman emekliye kara haberi iktidarın yakını Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında SGK Uzmanı İsa Karakaş verdi.

EMEKLİ MAAŞINA YAPILACAK ZAMMI AÇIKLADI

Temmuz ayında verilen yüzde 16,67’lik zammın yüksek enflasyon karşısında cebe girmeden erimesi, yılın son çeyreğinde gelecek zam haberlerini odak noktası haline getirdi. İsa Karakaş, merakla beklenen zam sorusuna son hesaplamalarla yanıt verdi.

En düşük emekli maaşının son verilere göre 17 bin 580 TL’ye ulaştığını belirten Karakaş, bir türlü verilmeyen seyyanen zam ve refah payına ilişkin beklentilerini de açıkladı.

Karakaş, emeklilere en çok merak edilen refah payı veya seyyanen zam konusunda ise henüz net bir işaret olmadığını söyledi. Ankara kulislerini yakından takip ettiğini belirten Karakaş, olası bir iyileştirmenin yıl sonuna doğru netleşebileceğini vurguladı.

"TÜİK TABAN SEVİYEYİ BELİRLEDİ BİLE"

Karakaş’ın aktardığına göre, TÜİK’in ağustos verileriyle birlikte temmuz-ağustos dönemini kapsayan kümülatif enflasyon farkı yüzde 4,14 olarak gerçekleşti. Bu oran, ocakta yapılacak zam için taban seviyeyi şimdiden ortaya koymuş oldu.

Karakaş, OVP ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yıl sonu enflasyon beklentilerine de dikkat çekti. OVP’de enflasyon hedefi yüzde 28,5’e çıkarılırken, piyasa beklentisi yüzde 29,86 seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlara göre emeklilerin ocak ayında en az yüzde 10, en fazla yüzde 11 zam alacağı öngörülüyor.

Karakaş’ın verdiği örneklere göre:

En düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 TL, bu oranla yaklaşık 17 bin 580 TL’ye yükselecek. 19 bin 300 TL maaş alan bir emekli, 20 bin 100 TL alacak. 22 bin 700 TL maaş alan bir emeklinin maaşı ise 23 bin 640 TL’ye çıkacak.