Emeklilerin talebi net! En düşük maaş 35 bin lira olsun!

Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, Kartal Sahil Meydanı’nda yaptıkları açıklamada, emeklilerin yoksulluk ve sefalet içinde bırakıldığına dikkat çekti. Açıklamada, “Ülkede adaletsizlik, rant çeteleri ve sağlık skandalları hız kesmeden devam ediyor. Emekliler ve çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükleri yaşamı çekilmez kılıyor. Ölüm değil, yaşanabilir bir ücret talep ediyoruz. En düşük emekli maaşının 35 bin liraya yükseltilmesini istiyoruz” denildi.

ÜLKEDE ADALETSİZLİK VE ÇÜRÜME ARTIYOR

Birleşik Emekliler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiği, doğanın yabancı maden şirketlerine peşkeş çekildiği ve siyasallaştırılan yargı eliyle muhalefetin susturulmaya çalışıldığı ifade edildi. Emekliler adına yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Demokrasi ve adalet bizim için ekmek ve su kadar hayati öneme sahip. Ancak bugün yargı halkın değil, seçkinlerin ve güçlülerin aracı haline getirildi. Her alanda sıkıntı yaşanıyor. Emekliler sefaletle baş başa bırakıldı. Biz sefalete teslim olmayı reddediyoruz. Ülkede rant çeteleri, sağlıkta skandallar ve adaletsizlik giderek artıyor. Ağır vergi yükleri, hem emeklilerin hem çalışanların hayatını zorlaştırıyor.”

KRİZİN FATURASINI ÖDEMİYORUZ

Açıklamada, yönetimin emekçi ve emeklilerin gelirlerini kısarak kaynakları bir avuç yandaş sermayedara ve müteahhide aktardığı vurgulandı:

“Krizi biz yaratmadık, faturasını da biz ödemek istemiyoruz. Yandaşlar lüks içinde yaşarken, halk faturayı ödemek zorunda bırakılıyor. Ülkemizde açlık sınırı 27 bin lira, 2025 yılı yaşam maliyeti ise 33 bin 982 lira. Buna karşın emekliye verilen yaşam ücreti 16 bin 881, asgari ücret ise 22 bin 104 liradır. Bu ücretler ölüm ücreti, yaşam ücreti değil.”

Ek olarak, Avrupa ile karşılaştırma yapılarak, Türkiye’de emeklilere ayrılan payın milli gelirin yüzde 3,3’ü olduğu, Avrupa’da ise yüzde 9’a kadar çıktığı ifade edildi.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ NET: EN DÜŞÜK MAAŞ 35 BİN LİRA OLMALI

Emekliler taleplerini şu şekilde sıraladı:

En düşük emekli maaşının 35 bin liraya çıkarılması,

TÜİK verileri yerine halkın gerçek enflasyonuna göre zam yapılması,

Emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücretle eşitlenmesi,

Sağlık katkı paylarının kaldırılması,

Banka promosyonlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ihaleyle belirlemesi,

Emekli sendikalarının önündeki yasal engellerin kaldırılması ve maaş ile sosyal hak artışlarının sendikalarla toplu sözleşme ile kararlaştırılması.

Son olarak, sendika üyeleri “Kaynak yok” diyen iktidara seslenerek, “Emekliler yoksul değil, kaynak adil dağıtılmadığı için mağdur. İktidar gündem değiştirerek yoksulluğumuzu gizlemeye çalışsa da biz sesimizi duyurana kadar susmayacağız” ifadelerini kullandı.