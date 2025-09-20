Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi

Emeklilikte çok koşullu maaş bağlama sistemi hem kafa karışıklığı hem de bütçe kaybına neden oluyor. Ekonomi verilerine göre değişkenlik gösteren maaş bağlama tutarlarına ilişkin her yıl uyarılarda bulunan uzmanlar kafa karışıklıklarını gidermeye çalışıyor.

Bu yıl itibariyle emekli hakkı kazananlar içinde maaş bağlanma hesapları yapılırken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kayıp yaşatacak tarihi açıkladı.

ÖZGÜR ERDURSUN UMUT DOLU SORUYA ACI YANIT VERDİ

Milyonlarca emeklinin merak ettiği “Ne zaman dilekçe verilmeli?” sorusuna yanıt veren Özgür Erdursun, özellikle SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının yılbaşını beklemeden harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Erdursun, dilekçesini 2026’ya bırakanların maaşlarında kayıp yaşayacağını açıklayan Erdursun, Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanlar için yıl sonu ya da yılbaşında emeklilik dilekçesi verilmesinin maaş açısından herhangi bir fark yaratmadığını belirtti.

31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapmayan SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamında emeklilik hakkı elde edenlerin dilekçe zamanlamasının doğrudan maaşlara yansıyacağını kaydetti.

EMEKLİ MAAŞINDA YAŞANACAK KAYBI AÇIKLADI

2026’da emeklilik dilekçesi verdiklerinde yaklaşık yüzde 5 civarında kayba uğrayacaklarını açıklayan Erdursun, bu nedenle dilekçe zamanlamasının kritik olduğunu söyledi.

Emeklilik için farklı yolları karşılaştıran Erdursun, Bağ-Kur ihyasında yaklaşık 1,8 milyon TL ödeme yaparak 202 gün içinde emeklilik hakkı kazanıldığını ancak maaşın görece düşük kaldığını dile getirdi. SSK’ya geçişte ise yaklaşık 420 bin TL ödeme yapıldığını, 4 yıl 6 ay çalışma sonrasında emekli olunabildiğini, bu yöntemin daha geç ama daha düşük maliyetli olduğunu belirtti.

Erdursun, hızlı emeklilik isteyen ve yüksek ödeme yapabileceklerin Bağ-Kur ihyasıyla avantaj sağlayabileceğini, daha düşük maliyetle ama daha uzun sürede emeklilik isteyenler için ise SSK’ya geçişin uygun olabileceğini ifade etti.