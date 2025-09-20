Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi

Dilekçe tarihine göre her yıl farklılık gösteren emekli maaşlarının yarattığı kafa karışıklığını gideren Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi. "Ne zaman dilekçe vermeli?" sorusunu açılığa kavuşturan Erdursun geç kalınırsa emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı.

Emeklilikte çok koşullu maaş bağlama sistemi hem kafa karışıklığı hem de bütçe kaybına neden oluyor. Ekonomi verilerine göre değişkenlik gösteren maaş bağlama tutarlarına ilişkin her yıl uyarılarda bulunan uzmanlar kafa karışıklıklarını gidermeye çalışıyor.

Bu yıl itibariyle emekli hakkı kazananlar içinde maaş bağlanma hesapları yapılırken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kayıp yaşatacak tarihi açıkladı.

emekli-maasinda-yasanacak-kaybi-acikladi-ozgur-erdursun-umut-dolu-soruya-aci-yanit-verdi-3.jpg

ÖZGÜR ERDURSUN UMUT DOLU SORUYA ACI YANIT VERDİ

Milyonlarca emeklinin merak ettiği “Ne zaman dilekçe verilmeli?” sorusuna yanıt veren Özgür Erdursun, özellikle SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının yılbaşını beklemeden harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

emekli-maasinda-yasanacak-kaybi-acikladi-ozgur-erdursun-umut-dolu-soruya-aci-yanit-verdi-5.jpg

Erdursun, dilekçesini 2026’ya bırakanların maaşlarında kayıp yaşayacağını açıklayan Erdursun, Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanlar için yıl sonu ya da yılbaşında emeklilik dilekçesi verilmesinin maaş açısından herhangi bir fark yaratmadığını belirtti.

emekli-maasinda-yasanacak-kaybi-acikladi-ozgur-erdursun-umut-dolu-soruya-aci-yanit-verdi-7.jpg

31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapmayan SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamında emeklilik hakkı elde edenlerin dilekçe zamanlamasının doğrudan maaşlara yansıyacağını kaydetti.

emekli-maasinda-yasanacak-kaybi-acikladi-ozgur-erdursun-umut-dolu-soruya-aci-yanit-verdi-4.jpg

EMEKLİ MAAŞINDA YAŞANACAK KAYBI AÇIKLADI

2026’da emeklilik dilekçesi verdiklerinde yaklaşık yüzde 5 civarında kayba uğrayacaklarını açıklayan Erdursun, bu nedenle dilekçe zamanlamasının kritik olduğunu söyledi.

Emeklilik için farklı yolları karşılaştıran Erdursun, Bağ-Kur ihyasında yaklaşık 1,8 milyon TL ödeme yaparak 202 gün içinde emeklilik hakkı kazanıldığını ancak maaşın görece düşük kaldığını dile getirdi. SSK’ya geçişte ise yaklaşık 420 bin TL ödeme yapıldığını, 4 yıl 6 ay çalışma sonrasında emekli olunabildiğini, bu yöntemin daha geç ama daha düşük maliyetli olduğunu belirtti.

emekli-maasinda-yasanacak-kaybi-acikladi-ozgur-erdursun-umut-dolu-soruya-aci-yanit-verdi-6.jpg

Erdursun, hızlı emeklilik isteyen ve yüksek ödeme yapabileceklerin Bağ-Kur ihyasıyla avantaj sağlayabileceğini, daha düşük maliyetle ama daha uzun sürede emeklilik isteyenler için ise SSK’ya geçişin uygun olabileceğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

