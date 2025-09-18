Kredi kartı kararı emeklileri kızdırdı: Neye yarar ki

Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, kredi kartıyla nakit avans çekimi ve kredili mevduat hesabı işlemlerinde uygulanan faiz oranları 25 baz puan düşürüldü.

Rakamları değerlendiren yurttaşlar “Yüzde 0,25 rahatlatır mı, mümkün değil. Emekli ölmüş, çalışan ölmüş. Bu ülke bitmiş” derken bir başka yurttaş geçtiğimiz yıl bankadan aldığı 46 bin liralık kredi için 101 bin lira faiz ödemesi gerektiğini söyledi. Bir genç ise "Her şey pahalı, bir çikolata alıyorsunuz, bir sakız, bir su alıyorsunuz; hepsine 10, 20 kuruşluk zamlar düşünün, bunlar birikip bizim gibi insanlara bir çığ gibi oluyor. Bazen fazladan gülmek için bile para harcamak gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası kredi kartı faiz oranlarında da düzenleme yapıldı. Buna göre kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan aşağı çekildi. Akdi faiz yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düşürülürken gecikme faizi yüzde 5,05'ten yüzde 4,8'e çekildi.

Bir vatandaş, “Yüzde 4,8 de fazla bir rakam” diyerek 0,5’lik düşüşü yetersiz bulduğunu ifade etti. Bir diğer vatandaş da “Çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama, kötünün iyisi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“KREDİ KARTI BİR LÜKS HARCAMA DEĞİL ŞU ANDA, BİR İHTİYAÇ”

Diğer bir vatandaş düzenlemenin rahatlama sağlayacağını düşünmediğini belirterek “Kredi kartı bir lüks harcama değil şu anda, bir ihtiyaç. Şu anda bütün ödemelerimizde kredi kartı kullanıyoruz; ama ay başını da zor getiriyoruz” şeklinde konuştu.

“HİÇ KONUŞMAYA GEREK YOK; BU ÜLKE BİTMİŞ”

“Yüzde 0,25 rahatlatır mı, mümkün değil” diyen emekli bir vatandaş ise, “Emekli ölmüş, çalışan ölmüş; hepsi bitmiş. Hiç konuşmaya gerek yok. Bu ülke bitmiş” şeklinde isyan etti.

“KREDİ ALARAK HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASINI YAPTIM”

Bir vatandaş ise kredi faizlerinden dert yandı. Geçtiğimiz yıl bankadan aldığı 46 bin liralık kredi için 101 bin lira faiz ödemesi gerektiğini söyleyen vatandaş, "Hayatımın en büyük hatasını yaptım. 101 bin lira faiz aldılar. Niye bu kadar fazla faizler?” şeklinde konuştu.

Diğer vatandaşların ise ifadeleri şöyle:

“Yüzde 0,01’e bile razıyım. (Borcumu) 4 kere yapılandırdım, baya bir ekonomik çöküşlerdeyim. Şu anda bayağı bir borcum var, borcu borçla kapattığım için. Maaşım yetmiyor yani. (Eskiden) 4 bin lira maaş alıyorduk örnek veriyorum; o 4 bin lirayla geziyorduk, İstanbul dışına tatile çıkabiliyorduk. Çok güzeldi o günler. Herşey ucuzdu”