Son dakika|Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme

Kredi kartı ile nakit çekim işlemleri ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları, 25 baz puanlık bir indirimle güncellendi.

Akdi faiz yüzde 4,75'ten yüzde 4,5'e, gecikme faizi yüzde 5,05'ten yüzde 4,8'e düşürüldü.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, kredi kartıyla nakit avans çekimi ve kredili mevduat hesabı işlemlerinde uygulanan faiz oranları 25 baz puan düşürüldü.

Akdi faizler yüzde 4,75'ten yüzde 4 buçuğa indirilirken, gecikme faizi ise yapılan değişiklikle 5,05'ten yüzde 4,80'e düşürüldü.

Yeni düzenleme 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.