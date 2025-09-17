Son dakika | Piyasalar bu kararı bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı

Yayınlanma:
Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayı faiz kararı belli oldu. 273 gün sonra bir ilk...

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025 yılının altıncı faiz kararında beklentilerin doğrultusunda idirime gitti. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini 4.00-4.25 aralığına çekti.

TRUMP'IN BASKISI MI FAİZİ İNDİRTTİ

Fed faizde bu yıl ilk kez indirime giderken, akıllara "ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı üzerine mi faiz indirimine gidildi?" sorusunu getirdi.

Trump, aylardır Fed Başkanı Jerome Powell ve ekibine binbir hakaretler ederek faizleri indirmesi için baskı yapıyordu.

Trump'ın bu talebini daha önce şiddetli şekilde geri çeviren Powell'ın görevden alınacağı iddia edilmişti.

EN SON 2024'TE FAİZ İNDİRİMİNE GİTMİŞTİ

Fed'in en son faiz indirmine gittiği tarih, 18 Aralık 2024 olarak kayıtlara geçmişti.

O dönem faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,25 ile 4,50 seviyesine çeken Fed, böylelikle 273 gün sonra yeniden faiz indirimine gitti.

ALTIN REKOR KIRDI, DOLAR ÇAKILDI

Fed'in faiz kararının ardından piyasalarda hareketlilik gözlemlendi.

Ons Altın:

Karar öncesi 3 bin 687 Dolar seviyesinde olan ons altın, kararın hemen ardından 3 bin 708 Dolara yükselerek rekor kırdı.

Gram Altın:

Gram altın ise 4 bin 919 liraya yükselerek rekor kırdı. Kapalıçarşı'da 5 bin 33 lirayı buldu.

Dolar:

Altın rekor kırarken dolar endeksi, faiz kararı sonrası 96,72 puandan 96,21 puana kadar sert düşüş yaşadı.

Euro-Dolar:

Euro Dolar paritesi ise karar öncesinde 1.18 seviyesi civarında bulunuyordu faiz indiriminin ardından Euro Dolar paritesi 1.19 seviyesine yükseldi

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

