YouTube'ın 4 yılda yaptığı ödeme dudak uçuklattı

Sosyal medya, bugün milyonlarca kişi için bir gelir kapısı. Bağımsız şekilde gelir elde edilebilmesi, bu alana ilgiyi her geçen gün daha artırırken, özellikle popüler sosyal medya paltformu YouTube'ın içerik üreticilerini ödediği rakamlar dudak uçuklatıyor.

4 YILDA 100 MİLYAR DOLARDAN FAZLA ÖDEME YAPILMIŞ

YouTube’un baş ürün sorumlusu Johanna Vulic, yaptığı açıklamada şirketin 2021 yılından bu yana üreticilere 100 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını bildirdi.

Vulic, platformun 20. yıl dönümü kapsamında yaptığı açıklamada içerik üreticilerinin “kültürü ve eğlenceyi daha önce düşünmediğimiz şekilde şekillendirme” gücüne atıfta bulundu.

PLATFORM TV İZLENMELERİNDE RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Google’ın verilerine göre, 2025 yılında TV izlenmelerinden 100 bin doların üzerinde gelir elde eden YouTube kanallarının sayısı, 2024’e kıyasla yüzde 45 artış gösterdi. Ayrıca şirket, platformun yılın ilk aylarında TV izlenmelerinde rakiplerini geride bırakarak üst üste lider olduğunu duyurmuştu.

YouTube, içerik üreticilerine destek amacıyla YouTube Shorts için yeni yapay zeka özellikleri de tanıttı. Bu kapsamda kullanıcılar, videolarını yapay zeka yardımıyla düzenleyebilecek; müzik, geçişler ve seslendirmeler ekleyebilecek. Ayrıca, videolardaki diyalogların kısa kliplerde kullanılmak üzere şarkıya dönüştürülmesi de mümkün olacak.

