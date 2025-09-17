Bodrum'a turist akını: 2 bin 521 kişi aynı gemiden indi

Yayınlanma:
Türkiye'nin tatil cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, ilçeye 2 bin 521 turist getirdi.

Dünyanın en gözde turizm noktalarından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki işletme sahipleri, ilçeye gelen dev kruvaziyerle yüzleri güldü.

aa-20250917-39140814-39140803-bodruma-resilient-lady-kruvaziyeriyle-2-bin-521-yolcu-geldi.jpg

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyer, toplam 2 bin 521 turist ve 1161 personel ile ilçeyi ziyaret etti. Rodos Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 277 metrelik gemideki turistlerden çoğunluğu ABD vatandaşı olduğu öğrenildi.

aa-20250917-39140814-39140806-bodruma-resilient-lady-kruvaziyeriyle-2-bin-521-yolcu-geldi.jpg

TURİSTLER HEM GEZDİ HEM ALIŞVERİŞ YAPTI

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı. Bazı turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yaparak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Resilient Lady" akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

aa-20250917-39140814-39140800-bodruma-resilient-lady-kruvaziyeriyle-2-bin-521-yolcu-geldi.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

