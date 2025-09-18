Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!

Bankaların emekli müşterileri çekme yarışı yeni bir seviyeye taşındı; ING Türkiye, maaşını bankaya taşıyan emeklilere verdiği promosyonları artırarak toplamda 28 bin TL’ye kadar çıkaracağını açıkladı.

ING Türkiye, emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyanlara, maaş tutarına bağlı olarak farklı seviyelerde promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre:

* 10 bin TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL,

* 10-15 bin TL arası maaş alanlara 10 bin TL,

* 15-20 bin TL arası maaş alanlara 12.500 TL,

* 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 15 bin TL ek koşulsuz promosyon ödenecek.

Emekliye tüm hesapları yeniden yaptıracak kurala dikkat

EK PROMOSYON ŞARTLARI NELER?

ING, emekli müşterilerine yalnızca maaş taşıma ile sınırlı kalmayıp, belirli koşulları yerine getirenlere ek nakit promosyonlar da sunuyor.

* Otomatik fatura ödeme talimatı verenler için toplamda 2.500 TL’ye kadar ek promosyon,

* 50 bin TL ihtiyaç kredisi kullananlar için 4.000 TL ek ödeme,

* ING banka kartı ile 5 ay içinde 3.500 TL harcama yapanlara ise 500 TL nakit iade ile birlikte toplamda 2.500 TL ek promosyon imkanı bulunuyor.

Bu ek ödemelerle birlikte emekliler toplamda 28 bin TL’ye varan promosyon kazanabiliyor.

Emekli maaşını ING’ye taşımak isteyenler, bankanın mobil uygulamasındaki SGK Emekli İşlemleri menüsünden, e-Devlet Kapısı üzerinden veya banka şubeleri aracılığıyla kolayca işlem yapabiliyor.