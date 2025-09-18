Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Emekliler için bankaların promosyon rekabeti hız kesmeden devam ediyor; ING Türkiye ise maaşını taşıyan emeklilere 28 bin TL’ye kadar promosyon verileceğini açıkladı. Ancak bu tutara ulaşmak için bazı ek şartlar bulunuyor.

Bankaların emekli müşterileri çekme yarışı yeni bir seviyeye taşındı; ING Türkiye, maaşını bankaya taşıyan emeklilere verdiği promosyonları artırarak toplamda 28 bin TL’ye kadar çıkaracağını açıkladı.

ING Türkiye, emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyanlara, maaş tutarına bağlı olarak farklı seviyelerde promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

ngbank.jpg

Bankadan yapılan açıklamaya göre:

* 10 bin TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL,

* 10-15 bin TL arası maaş alanlara 10 bin TL,

* 15-20 bin TL arası maaş alanlara 12.500 TL,

* 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 15 bin TL ek koşulsuz promosyon ödenecek.

emekliiii.jpg

Emekliye tüm hesapları yeniden yaptıracak kurala dikkatEmekliye tüm hesapları yeniden yaptıracak kurala dikkat

EK PROMOSYON ŞARTLARI NELER?

ING, emekli müşterilerine yalnızca maaş taşıma ile sınırlı kalmayıp, belirli koşulları yerine getirenlere ek nakit promosyonlar da sunuyor.

* Otomatik fatura ödeme talimatı verenler için toplamda 2.500 TL’ye kadar ek promosyon,

* 50 bin TL ihtiyaç kredisi kullananlar için 4.000 TL ek ödeme,

* ING banka kartı ile 5 ay içinde 3.500 TL harcama yapanlara ise 500 TL nakit iade ile birlikte toplamda 2.500 TL ek promosyon imkanı bulunuyor.

Bu ek ödemelerle birlikte emekliler toplamda 28 bin TL’ye varan promosyon kazanabiliyor.

Emekli maaşını ING’ye taşımak isteyenler, bankanın mobil uygulamasındaki SGK Emekli İşlemleri menüsünden, e-Devlet Kapısı üzerinden veya banka şubeleri aracılığıyla kolayca işlem yapabiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Ekonomi
PPK özeti yayımlandı: Enflasyonu etkileyen iki kalem oldu!
Enflasyonu etkileyen iki kalem belli oldu!
Son dakika |İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika |İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
"Sandık korkusu mu, yatırım programı mı? Çelişkiler ortaya saçıldı!”
"Sandık korkusu mu, yatırım programı mı? Çelişkiler ortaya saçıldı!”