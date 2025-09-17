Emekliye tüm hesapları yeniden yaptıracak kurala dikkat

Emekli olacaklar için 1 Ekim 2008 tarihi, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir değişimin başlangıç noktası haline geldi. Bu tarihte yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde birleştirildi.

Emeklilik sürecinde kritik rol oynayan “7 yıl kuralı” bu kanunla ortaya çıkarken milyonlarca çalışan, SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı üzerinden hangi kurumdan emekli olunacağını sigorta girişinin 1 Ekim 2008 öncesi mi sonrası mı olduğuna göre belirleniyor.

EMEKLİYE TÜM HESAPLARI YENİDEN YAPTIRACAK

Emeklilikte hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olunacağını belirleyen temel unsur, “son 7 yıl” kuralı olarak biliniyor.

1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan kişiler için bu kural geçerli. Son 2.520 güne (7 yıl) bakılarak, çalışanın hangi kurumdan prim ödemesi çoğunluktaysa emeklilik de o kurum üzerinden gerçekleşiyor.

Örneğin, bir çalışan son 7 yıl içerisinde 1.261 günden fazla SSK’ya prim yatırmışsa SSK üzerinden emekli oluyor. Aynı durum Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı için de geçerli. Eğer üç kurumdan da prim ödemesi yapılmışsa, en fazla prim yatırılan kurum dikkate alınıyor.

SONRA EMEKLİ OLANLAR İÇİN DURUM DEĞİŞİYOR

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlarda ise farklı bir uygulama söz konusu. Bu kişilerde sadece son 7 yıl değil, tüm çalışma hayatı boyunca hangi statüye daha fazla prim ödenmişse emeklilik o kurum üzerinden gerçekleşiyor.

Yani 2008 sonrası sigortalılar için emekliliğin yolu, primlerin ağırlıklı olarak yatırıldığı kurumdan geçiyor.