Emekliye tüm hesapları yeniden yaptıracak kurala dikkat
1 Ekim 2008'de sosyal güvenlik sisteminde gidilen köklü değişiklik beraberinde kaosu da getirdi. Emeklilik kararı alan çalışanların prim hesaplamalarını ve nereden emekli olacaklarını bu tarih belirlerken emekliye tüm hesapları yeniden yaptıracak kurala dikkat etmek gerekiyor. Hesapları yaparken “7 yıl kuralını" gözden kaçırmayın.

Emekli olacaklar için 1 Ekim 2008 tarihi, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir değişimin başlangıç noktası haline geldi. Bu tarihte yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde birleştirildi.

Emeklilik sürecinde kritik rol oynayan “7 yıl kuralı” bu kanunla ortaya çıkarken milyonlarca çalışan, SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı üzerinden hangi kurumdan emekli olunacağını sigorta girişinin 1 Ekim 2008 öncesi mi sonrası mı olduğuna göre belirleniyor.

emekliye-tum-hesaplari-yeniden-yaptiracak-kurala-dikkat-4.jpg

EMEKLİYE TÜM HESAPLARI YENİDEN YAPTIRACAK

Emeklilikte hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olunacağını belirleyen temel unsur, “son 7 yıl” kuralı olarak biliniyor.

1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan kişiler için bu kural geçerli. Son 2.520 güne (7 yıl) bakılarak, çalışanın hangi kurumdan prim ödemesi çoğunluktaysa emeklilik de o kurum üzerinden gerçekleşiyor.

emekliye-tum-hesaplari-yeniden-yaptiracak-kurala-dikkat-3.jpg

Örneğin, bir çalışan son 7 yıl içerisinde 1.261 günden fazla SSK’ya prim yatırmışsa SSK üzerinden emekli oluyor. Aynı durum Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı için de geçerli. Eğer üç kurumdan da prim ödemesi yapılmışsa, en fazla prim yatırılan kurum dikkate alınıyor.

SONRA EMEKLİ OLANLAR İÇİN DURUM DEĞİŞİYOR

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlarda ise farklı bir uygulama söz konusu. Bu kişilerde sadece son 7 yıl değil, tüm çalışma hayatı boyunca hangi statüye daha fazla prim ödenmişse emeklilik o kurum üzerinden gerçekleşiyor.

Yani 2008 sonrası sigortalılar için emekliliğin yolu, primlerin ağırlıklı olarak yatırıldığı kurumdan geçiyor.

emekliye-tum-hesaplari-yeniden-yaptiracak-kurala-dikkat-2.jpg

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

