Bir şehirde emeklileri üzecek karar: Ücretsiz ulaşım kaldırıldı

Karabük Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde, özellikle emeklilerin gündemine oturacak çok kritik bir değişikliğe gidiyor. İdare Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda, kentte uygulanan bazı emekli gruplarına yönelik ücretsiz seyahat hakkı 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlükten kalkıyor.

MAHKEME KARARIYLA 65 YAŞ ALTI EMEKLİLERİN HAKKI İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, Karabük Belediyesi bünyesinde daha önce hayata geçirilen "65 yaş altı emeklilerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanması" uygulamasını hukuka uygun bulmayarak iptal etti.

Hukuki bir zorunlulukla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mahkemenin verdiği kararı kanunen uygulamakla yükümlü olduklarını ifade etti.

65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER ETKİLENMEYECEK

Alınan bu yeni karar, toplu taşımadaki tüm yaş gruplarını kapsamıyor. Karabük Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; yasal güvencesi bulunan 65 yaş üstü olan kişilerin ücretsiz ulaşım hakkı aynen devam edecek.

Ücretsiz hakkı elinden alınan 65 yaş altı emeklilerin tamamen mağdur olmaması adına ise Belediye Meclisi acil olarak toplandı. Meclis, bu gruptaki vatandaşların bütçesini korumak amacıyla toplu taşımada uygulanacak yeni bir "indirimli tarife" üzerinde formül arayışına ve teknik çalışmalara başladı.

BELEDİYEDEN 1 HAZİRAN UYARISI

Karabük Belediyesi, resmi kanalları üzerinden yayımladığı duyuru ile vatandaşları yeni sisteme hazırlıklı olmaları konusunda şu sözlerle uyardı: