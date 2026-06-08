Emekli ve memurun gözü enflasyon verisinde: En düşük emekli aylığına düzenleme yapılacak mı?

Milyonlarca emekli, memur ve ücretli çalışan temmuz ayında yapılacak zam oranlarına kilitlenmişken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre beş aylık enflasyon zammı kesinleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen hafta ilan ettiği mayıs ayı verilerinin ardından, milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz döneminde açıklanacak olan haziran ayı verilerine çevrildi. Yılın ilk beş aylık periyodu geride kalırken; Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ile kamu görevlileri ve memur emeklileri için geri sayım başladı.

2026 yılına girerken SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 oranında, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,6 oranında bir artış yapılmış, bunun üzerine 1000 TL tutarında aylık seyyanen ekleme gerçekleştirilmişti. Taban emeklilik maaşı ise yasal düzenleme tahtında 20 bin TL seviyesine çekilmişti. Ancak aradan geçen süreçte fiyatlar genel düzeyindeki durdurulamaz tırmanış, yapılan bu artışları kısa sürede buharlaştırdı.

YÜZDE 16,61 ZAM KESİNLEŞTİ AMA CEPTEKİ YANGIN SÖNMEDİ

Aylık tüketici enflasyonu verileri ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18 ve mayıs ayında yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından paylaşılan resmi hesaplamalara göre, yılın ilk beş ayındaki birikimli fiyat artışı yüzde 16,61 oldu. Bu veri uyarınca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61 oranındaki temmuz zammı şimdiden kesinleşmiş durumda.

Temmuz ayının başında duyurulacak olan haziran ayı verisiyle birlikte nihai zam oranları netlik kazanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarında haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 1,52 seviyesinde ölçüldü. Katılımcıların 2026 yıl sonu enflasyon öngörüsü ise yüzde 27,53 olarak kayıtlara geçti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI AÇLIK SINIRININ ÇOK ALTINDA KALACAK

Eğer Merkez Bankası anketindeki yüzde 1,52'lik haziran ayı beklentisi gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zam oranı toplamda yaklaşık yüzde 18,4 seviyesine ulaşacak. Memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme düzeneği ve enflasyon farkı hesabı dahilinde yüzde 14,1 oranında artış görecek.

Mevcut tahmin ve projeksiyonlar doğrultusunda, hali hazırda 20 bin TL olarak uygulanan en düşük taban emekli aylığı, ilk beş ayda kesinleşen yüzde 16,61'lik orana göre 23 bin 322 TL'ye yükselecek.

Haziran verisinin eklenmesiyle oluşacak yüzde 18,40'lık tahmini orana göre ise en düşük emekli maaşı 23 bin 680 TL olarak şekillenecek.

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bu taban aylık artışının hayata geçebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndan mutlaka yeni bir kanuni düzenleme çıkarılması gerekecek. Ancak bu artış gerçekleşse dahi, en düşük aylıklar mutfaktaki zorunlu harcamaları içeren açlık sınırının binlerce lira altında kalmaya devam edecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ HESAPLARI

Kamu çalışanları ve memur emeklileri, toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde zam alıyorlar. Memur ve emeklisine 2026 yılının ikinci altı aylık dönemi için taahhüt edilen toplu sözleşme zam oranı yüzde 7 olarak belirlenmişti. İlk beş aylık resmi verilere göre memur ve memur emeklisinin hak ettiği zam oranı yüzde 12,41 olurken, haziran tahmininin eklenmesiyle bu rakamın yüzde 14,1'e çıkması bekleniyor.

Bu doğrultuda, bugün itibarıyla 59 bin 896 TL düzeyinde olan lise mezunu en düşük memur aylığı, yüzde 14,1'lik tahmini artışla 68 bin 341 TL'ye yükselecek. Yasada öngörülen 1000 TL tutarındaki seyyanen zammın da ilave edilmesiyle birlikte, en düşük kademedeki bir memurun eline net 69 bin 341 TL geçecek. Üniversite mezunu bir kamu görevlisinin 62.403 TL olan maaşı ise zam ve 1000 TL'lik seyyanen katkıyla 72 bin 201 TL'ye fırlayacak. Diğer taraftan, en düşük memur emekli aylığı da mevcut 26 bin 889 TL seviyesinden 31 bin 680 TL basamağına taşınacak.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ DE ENFLASYONUN GERİSİNDE

Sabah'ın haberine göre memur maaş katsayısına endeksli olarak belirlenen sosyal destek ödemeleri ve yardımlar da temmuz ayındaki tahmini yüzde 14,1'lik artıştan etkilenecek. Yeni katsayılar üzerinden yapılan hesaplamalara göre bazı sosyal destek kalemleri şu şekilde güncellenecek:

İşten ayrılan ücretli çalışanların alabileceği en yüksek tutarı gösteren kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 TL'den 74 bin 105 TL seviyesine yükselecek.

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan yaşlılara ödenen 65 yaş aylığı 6 bin 393 TL'den 7 bin 294 TL düzeyine çıkacak.

Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler adına ödenen evde bakım ücreti 13 bin 878 TL'den 15 bin 834 TL seviyesine ulaştırılacak.

Yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engeli bulunanların engelli aylığı 5 bin 103 TL'den 5 bin 822 TL'ye yükseltilecek.

Engelli yakınlarına bağlanan 5 bin 103 TL tutarındaki aylık ödeme, yeni dönemde 5 bin 736 TL olarak tatbik edilecek.

Kronik rahatsızlığı bulunan kişilere yönelik yapılan nakdi yardım ücreti ödemeleri ise 15 bin 834 TL olarak gerçekleştirilecek.