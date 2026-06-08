Hayalleri yıkacak en düşük emekli maaşını açıkladı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrilmişken, Ankara kulislerindeki son durum ve resmi veriler ışığında risklerle hesaplanan rakamlar gelmeye başladı.

Ocak 2026’da yapılan yüzde 12,19’luk zam ile yüksek enflasyon karşısında çarşı pazarda mum gibi eriyen en düşük emekli maaşının akıbeti merakla beklenirken seyyanen zam beklentisi de arttı. İsa Karakaş, hem zam oranı hesabı ile 23 bin 600 lira olarak öngördüğü zamlı en düşük emekli maaşını hem de Ankara'nın seyyanen zam tavrını açıkladı.

HAYALLERİ YIKACAK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI AÇIKLADI

TÜİK'in 5 Haziran 2026 Cuma günü açıkladığı %1,71'lik mayıs ayı verisiyle birlikte, milyonlarca emeklinin 5 aylık kümülatif enflasyon zammı %16,60 olarak yasa gereği kesinleşti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki %1,52'lik haziran ayı beklentisi de hesaba katıldığında, temmuz ayındaki kümülatif artışın %18,37 seviyesine çıkması öngörülüyor.

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında yaptığı hesaplamalara göre, Ortadoğu'da devam eden savaş ve küresel ekonomik riskler analiz edildiğinde ise netleşecek zam oranının %17,5 ile %19 bandının dışına çıkamayacağı, neticede %18 civarında bir güncellemenin iktisadi bir zorunluluk olarak kaçınılmaz olduğu öne çıkıyor.

Milyonlarca vatandaşın iyileştirme beklediği “en düşük emekli maaşı” uygulamasında ise büyük bir muamma yaşanıyor. Hükûmetin bu desteği sadece muhtaçlık kriterine göre daraltma sinyalleri, milyonlarca emekliyi 20 bin TL sınırında sabitleme riski taşıyor.

Seçime az bir süre kala bu riskin göze alınıp alınmayacağı ve hangi emekliye, hangi kriterle destek verileceği konusunda henüz ortada somut bir çalışma bulunmuyor. Eğer 7 yıldan beri devam eden mevcut uygulama aynen sürdürülürse, 20 bin TL olan en düşük emekli aylığının temmuzda 23 bin 600 TL civarında olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

SEYYANEN ZAM BU TEMMUZ DA YOK

Karakaş'ın aktardığına göre, yıllardır bekleyen emekliler için seyyanen zam ya da refah payı beklentilerine yönelik Ankara kulislerinden sızan haberler maalesef olumsuz bir tabloya işaret ediyor.

Ankara kulislerinde sessizliğin hâkim olduğu ve henüz pozitif yönde bir gelişmenin bulunmadığı belirtiliyor.

Savaşın getirdiği mali yük ve bütçe gerekçeleriyle, yasal zorunlu zam dışında ilave bir iyileştirme ufukta görünmediğini söyleyen Karakaş, seyyanen zammın “s”sinin bile şu anda Ankara’da telaffuz edilmediği ve emekliye yine "sabret" denildiği yazdı.