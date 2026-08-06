Emekli aylığından kesinti uyarısı! Uzman isim 'en fazla' dedi açıkladı

Prim borcu bulunan emeklilerin ve hak sahiplerinin zihnindeki belirsizlikler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son bilgilendirmeyle netlik kazandı. Yılbaşından bu yana yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde; geçmiş dönemlere ait Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı prim borçlarının, emekli aylıklarının yanı sıra dul ve yetim maaşlarından da doğrudan tahsil edilmesine olanak tanınıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanan aylıklardan sonra tespit edilen borçlar için maaşlara yansıtılacak kesinti oranlarında yasal sınırlar ve özel esaslar uygulanıyor.

BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI VE SSK PRİM BORÇLARINA KESİNTİ SINIRI

CNN Türk Finans'a konuşan AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Özçetin: "Gerek Bağ-Kur, gerek Emekli Sandığı, gerekse SSK diye bildiğimiz prim borçları varsa, bu prim borçlarına ilişkin de kesintiler yapılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

SGK, prim borçlarını emekli aylığı bağlama işleminden sonra tespit etmesi halinde maaştan tahsil etme yoluna gidebiliyor. Ancak yapılan yasal düzenleme doğrultusunda aylıklardan kesilecek tutarın bir üst sınırı bulunuyor. Yasal mevzuata göre kesintiler maaşın dörtte biri oranında olabilecek ve maaşların yüzde 10'luk kısmını aşamayacak.

Konunun yasal çerçevesini açıklayan Tarkan Özçetin: "Kesintilerin en fazla maaşın dörtte biri oranında olabileceği, yine yapılacak bu kesintilerin de maaşların yüzde 10'unu aşamayacağına ilişkin düzenleme söz konusu." şeklinde konuştu.

HER AYLIK İÇİN AYRI AYRI KESİNTİ UYGULANACAK

Birden fazla maaş alan hak sahipleri açısından süreç her bir aylık üzerinden ayrı ayrı yürütülecek. Düzenleme kapsamında, kendi emekli maaşını alan bir hak sahibine başkasının prim borcu yüklenemeyecek.

Çift maaş alanlar için uygulanacak prosedürü aktaran Tarkan Özçetin: "Hem eşinin prim borcu daha sonra tespit edilirse hem de kendisinin prim borcu varsa, kendi maaşından yüzde 10, vefat eden eşinden dolayı aldığı maaştan da yüzde 10 oranında bu prim borcuna karşılık kesinti yapılabileceğine ilişkin düzenleme söz konusu." ifadelerine yer verdi.