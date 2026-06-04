Elon Musk'ın şirketi SpaceX, hisse başına 135 dolardan halka arz planlıyor

ABD'li milyarder Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu belgelere göre, şirketin A Sınıfı adi hisseleri yatırımcıların onayına sunulacak.

HALKA ARZIN FİNANSAL DETAYLARI

SpaceX'in halka arz sürecini başlatmak amacıyla mayıs ayında SEC'e sunduğu belgelerde hisse fiyatı 135 dolar, arz edilecek hisse miktarı 555,6 milyon adet (A Sınıfı adi hisse), sağlanması hedeflenen kaynak yaklaşık 75 milyar dolar, öngörülen piyasa değeri yaklaşık 1,77 trilyon dolar yazıyor.

Yapılan bu hesaplamalar ve 1,77 trilyon dolarlık tahmini değerlemeyle birlikte SpaceX'in, yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Tesla'yı geride bırakması öngörülüyor.

OY HAKKI YAPISI

Halka arz sonrasında şirketin sermaye yapısında iki tür adi hisse bulunacak:

A sınıfı hisseler: Her bir hisse 1 oy hakkı verecek.

B sınıfı hisseler: Her bir hisse 10 oy hakkı sağlayacak

Bu yapılandırmayla şirket CEO'su Elon Musk, halka arz tamamlandıktan sonra toplam oy haklarının yaklaşık yüzde 82,4'ünü elinde bulunduracak.

ABD basınında yer alan haberlere göre, halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirket hisselerinin 12 Haziran'da Nasdaq borsasında "SPCX" koduyla işlem görmeye başlaması planlanıyor. (AA)