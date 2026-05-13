Elon Musk'ın başıboş roketi 8 bin 700 km hızla Ay'a çarpacak! Tarihi açıkladılar

Uzayın derinliklerinde sessizce sürüklenen dev bir metal enkazı, şimdi Ay için geri sayıma geçmiş durumda. SpaceX tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Ay görevinde kullanılan roketin üst bölümü, görev tamamlandıktan sonra kontrolden çıkarak Dünya-Ay sistemi içinde savrulmaya başladı. Yapılan son yörünge analizleri, parçanın 5 Ağustos sabahı Ay yüzeyine sert şekilde çarpacağını ortaya koydu.

Uzmanlar, çarpışmanın saatte yaklaşık 8 bin 700 kilometre hızla gerçekleşeceğini belirtti. Bu hız, sıradan bir düşüşten çok devasa bir kinetik enerji patlaması anlamına geliyor.

AYLARCA UZAYDA SÜRÜKLENDİ

15 Ocak 2025’teki fırlatmada kullanılan roket, Firefly Aerospace ve ispace şirketlerinin Ay araçlarını başarıyla uzaya taşımıştı. Ancak görev sonrası ayrılan üst kademe için herhangi bir yönlendirme manevrası yapılmadı.

Yakıtı tükenen dev parça, daha sonra Dünya ve Ay’ın çekim kuvvetleri arasında savrularak kontrolünü tamamen kaybetti. Güneş’ten gelen radyasyon baskısı bile zamanla rotasını değiştirdi.

Astronomlar, enkazın Eylül 2025’ten bu yana düzenli olarak takip edildiğini ve sonunda Ay’ın çekim alanına tamamen kapıldığını açıkladı.

ÇARPIŞMA NOKTASI: EINSTEIN KRATERİ ÇEVRESİ

Beklenen çarpışma bölgesi, Ay’ın güneyine yakın bölgelerde yer alan Einstein Krateri civarı olarak hesaplandı.

Bilim insanları, roketin klasik göktaşlarından farklı bir yapıya sahip olması nedeniyle oluşacak izin de alışılmışın dışında olabileceğini düşünüyor. Uzun silindirik gövde ve ağır motor kısmı nedeniyle yüzeyde iki ayrı darbe izi oluşabileceği değerlendiriliyor.

Bu durumun Ay jeolojisi açısından önemli bir gözlem fırsatı sunduğu ifade edildi.

DÜNYADAN İZLENEMEYECEK

Çarpışma çok yüksek hızda gerçekleşecek olsa da, gökyüzünde dev bir ışık patlaması oluşması beklenmiyor.

Uzmanlara göre Ay’ın parlak yüzeyi, küçük ölçekli ışımaları bastırıyor. Bu nedenle olay teleskopsuz şekilde fark edilmeyebilir.

Bunun yerine Ay yüzeyinden büyük miktarda toz ve kaya parçalarının havaya savrulacağı tahmin ediliyor. NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracı ile Hindistan’ın Chandrayaan görevlerinin, çarpışmanın ardından bölgeyi ayrıntılı biçimde görüntülemesi bekleniyor.

UZAY ÇÖPLERİ ENDİŞESİ

Olay, giderek büyüyen uzay enkazı problemini yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar bugün yalnızca Dünya yörüngesinde değil, Ay çevresinde de kontrolsüz şekilde dolaşan çok sayıda roket kalıntısı bulunduğunu açıkladı. Gelecekte kurulması planlanan Ay üsleri ve yeni nesil uzay görevleri için bu parçalar ciddi risk oluşturabilir.

Bu nedenle uluslararası uzay otoriteleri, görevini tamamlayan roketlerin ya kontrollü şekilde imha edilmesini ya da tamamen uzak yörüngelere gönderilmesini tartışıyor.

BİLİM İNSANLARI İÇİN FIRSATA DÖNÜŞTÜ

Her ne kadar olay “uzay kirliliği” tartışmalarını artırsa da, araştırmacılar bu çarpışmayı aynı zamanda bilimsel bir fırsat olarak görüyor.

Ay yüzeyinin alt katmanlarından saçılacak materyallerin incelenmesi sayesinde, Ay’ın yapısı ve geçmişine dair yeni veriler elde edilebileceği belirtildi.

5 Ağustos’ta gerçekleşecek bu insan kaynaklı çarpışma, uzay çağında geride bırakılan izlerin artık başka gök cisimlerinde de kalıcı hale geldiğini gösteren en dikkat çekici örneklerden biri olabilir.