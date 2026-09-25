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Elektrikli otomobiller için yeni şarj cihazı tanıtıldı: Benzin almaktan daha hızlı

Çinli otomobil üreticisi Geely, elektrikli araçlar için bataryayı gerçek koşullarda 4 dakika 30 saniyede %10'dan %70'e kadar şarj edebilen yeni bir akıllı şarj teknolojisi tanıttı.

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Elektrikli otomobiller için yeni şarj cihazı tanıtıldı: Benzin almaktan daha hızlı

Yeni teknoloji, Ningbo'da maksimum gücü 2.250 kilovat olan beşinci nesil Geely akıllı şarj istasyonuyla birlikte sergilendi. Bu güç, rakibi BYD'nin yeni nesil hızlı şarj cihazının port başına sunduğu 1.500 kilovatlık maksimum gücü geride bırakıyor.

5 DAKİKANIN ALTINA DÜŞTÜ:

Elektrikli otomobiller için yeni şarj cihazı tanıtıldı: Benzin almaktan daha hızlı - Resim : 1

Geely, Shendun Gold bataryasıyla donatılmış Lynk & Co 10 ve Zeekr 001 modellerinin 8 dakika 40 saniyede %10'dan %97'ye kadar şarj edilebildiğini açıkladı. Buna karşılık BYD'nin ikinci nesil Blade bataryası, yeni hızlı şarj cihazıyla normal sıcaklıklarda 5 dakikada %10'dan %70'e, 9 dakikada ise %10'dan %97'ye şarj imkanı sunuyor.

Geely'nin yeni teknolojisinin temelinde, Çinli girişim Stepfan ile iş birliği içinde geliştirilen Xingrui PowerMind yapay zeka modeli yer alıyor. Sistem; aracı, bataryayı, şarj cihazını, bulut altyapısını, elektrik şebekesini ve enerji depolama sistemini birbirine bağlayarak şarj sürecini her araca özel uyarlıyor. Batarya sıcaklığını 30 saniye öncesinden tahmin edebilen sistem, şarj gücünü dinamik olarak ayarlayarak ortalama batarya sıcaklığını 55 derecenin, maksimum sıcaklığı ise 65 derecenin altında tutuyor.

Elektrikli otomobiller için yeni şarj cihazı tanıtıldı: Benzin almaktan daha hızlı - Resim : 2

Geely ayrıca istasyondaki enerji depolama bataryasından kablo ve konektöre, oradan da aracın batarya paketine kadar tüm süreci kapsayan sektördeki ilk beş aşamalı sıvı soğutma sistemini de tanıttı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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