Ehliyetlerde yeni dönem: Her seferinde rapor verecekler

Türkiye genelinde milyonlarca araba sahibini doğrudan etkileyecek olan bu yeni sistemde, sürücülerin direksiyon başındaki yeterliliklerinin daha sık kontrol edilmesi amaçlanıyor.

Ancak bu durum, ileri yaştaki bireylerin sürekli bir "yenileme" trafiğine girmesine neden olacak. Düzenlemeye göre, yaşı 65’i geçmiş olan halkın her üç yılda bir tam teşekküllü sağlık raporu temin ederek ehliyetini tazeletmesi zorunlu kılınacak. Durum, 80 yaşını deviren yurttaşlar için daha da zorlaşacak; bu yaş grubundakiler her iki yılda bir aynı prosedürlerden geçmek zorunda kalacak.

TİCARİ ARAÇLARDA GEÇİCİ ESNEKLİK BİTİYOR MU?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yapılan güncellemeler, ticari taşımacılık yapan şoförler için de katı kurallar getirdi. Büyük otobüs kullanacak olan şoförlerin en az 26 yaşında olması zorunluluğu sürerken, ticari araç kullanma yaşı için belirlenen 66 sınırı yeniden gündemde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Aralık 2023 tarihinde, şoför eksikliği ve lojistik ihtiyaçlar gerekçe gösterilerek 69’a çıkarılan üst yaş sınırı uygulaması; pandemi sonrası hareketlilik ve 6 Şubat depremlerinin yarattığı olağanüstü koşullar nedeniyle bir süre daha uzatılmıştı.

Ancak bu geçici süre zarfında dahi, 68 yaşını tamamlayıp 69 yaşından gün alanların direksiyon başına geçemeyeceği kuralı net bir şekilde korundu.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni dönemle birlikte ticari araç sürücüleri için sadece yaş sınırı değil, belge trafiği de yoğunlaşıyor. Şoförlerin artık yanlarında Mesleki Yeterlilik Belgesi bulundurması yasal bir zorunluluk olacak.

Kamu ve yol güvenliğini artırma iddiasıyla getirilen bu kuralın, halihazırda zor şartlarda çalışan kamyon ve otobüs şoförleri üzerinde nasıl bir operasyonel yük yaratacağı ise tartışma konusu.

80 YAŞ ÜSTÜ İÇİN HER İKİ YILDA BİR RANDEVU DÖNEMİ

Gazete Pencere'nin aktardığı verilere göre; 65 yaşını geçen milyonların üç yılda bir, 80 yaş üzerindekilerin ise iki yılda bir sağlık kuruluşlarından rapor alarak emniyet birimlerine başvurması gerekecek.

İlgili kamu kurumlarının önümüzdeki günlerde bu yoğun sürecin detaylarına ilişkin yeni açıklamalarda bulunması beklenirken, ehliyetini zamanında yenilemeyen halkın cezai yaptırımlarla ve mağduriyetlerle karşılaşabileceği uyarısı yapıldı.