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Halk TV Ekonomi Duster'ı Renault'a kaptıran Dacia yeni dev SUV'u duyurdu: Bursa'da üretilecek

Duster'ı Renault'a kaptıran Dacia yeni dev SUV'u duyurdu: Bursa'da üretilecek

En çok satan modeli Duster'ı Renault'a kaptıran Dacia, hafif hibrit ve hibrit motorlarıyla ÖTV indirimine girebilen yeni dev SUV'u duyurdu. Dacia'nın tanıtımını yaptığı 600 litre bagaj hacimli ve yüksek donanımlı Striker'ı Bursa'da üretilecek.

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Duster'ı Renault'a kaptıran Dacia yeni dev SUV'u duyurdu: Bursa'da üretilecek

Dacia geçtiğimiz yıllarda yeni Duster modelini dünyaya tanıtmış, Türkiye'de de çok sevilen modelini üst markası Renault'a kaptırmıştı. Duster'ı kaptıran Dacia yeni dev hacimli C SUV modelini duyurdu.

DUSTER'I RENAULT'A KAPTIRAN DACİA YENİ DEV SUV'U DUYURDU

Türkiye'de 2026 yılının Aralık ayında satışa sunulması planlanan Striker'ın hibrit versiyonları, yüzde 40'ın üzerindeki yerlilik oranı sayesinde ÖTV avantajından da yararlanabilecek.

Duster'ı Renault'a kaptıran Dacia yeni dev SUV'u duyurdu: Bursa'da üretilecek - Resim : 1

OYAK ve Renault Group iş birliğiyle Bursa'da üretilecek Dacia Striker resmen görücüye çıktı.

Duster'ı Renault'a kaptıran Dacia yeni dev SUV'u duyurdu: Bursa'da üretilecek - Resim : 2

Dacia'nın C segmentindeki yeni amiral gemisi olacak model, yüksek yerlilik oranına sahip hibrit motor seçenekleri, 600 litrelik bagaj hacmi ve zengin donanımıyla dikkat çekiyor.

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4,62 metre uzunluğundaki Striker, 600 litreye varan bagaj hacmi, 10,1 inç multimedya ekranı, dijital gösterge paneli ve panoramik cam tavan gibi donanımlarla satışa sunulacak.

Duster'ı Renault'a kaptıran Dacia yeni dev SUV'u duyurdu: Bursa'da üretilecek - Resim : 4

Hibrit sistem ise şehir içi kullanımda yüzde 80'e kadar elektrikli sürüş imkânı sunarken, araç her çalıştırıldığında tamamen elektrikli modda hareket edecek.

BURSA'DA ÜRETİLECEK

2023 yılında açıklanan 400 milyon euroluk yatırım planı kapsamında Bursa'da üretilecek dördüncü model olan Dacia Striker, Renault Duster, Yeni Renault Clio ve Renault Boreal'in ardından banttan inecek.

Duster'ı Renault'a kaptıran Dacia yeni dev SUV'u duyurdu: Bursa'da üretilecek - Resim : 5

Model, Dacia'nın C segmentindeki ürün gamını genişleten yeni amiral gemisi olarak konumlandırılıyor.

ÖTV AVANTAJI SAĞLAYACAK

Striker'ın Mild Hybrid-G 140 ve Hybrid 155 versiyonları yüzde 40'ın üzerindeki yerlilik oranıyla üretilecek. Bu sayede araçlar, mevcut mevzuat kapsamında ÖTV avantajından yararlanabilecek.

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Yeni Striker'da adaptif hız sabitleyici, otomatik acil fren sistemi, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma, sürücü dikkat takip sistemi ve e-Call gibi birçok güvenlik sistemi standart olarak sunulacak.

Duster'ı Renault'a kaptıran Dacia yeni dev SUV'u duyurdu: Bursa'da üretilecek - Resim : 7

Üst donanımlarda kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı ve 360 derece kamera gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri de yer alacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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