Dünya bu saate kilitlendi: Altının kaderi belli olacak!

Küresel piyasaların tüm dikkati bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak olan kritik faiz kararına odaklanmış durumda.

BEKLENTİ NE YÖNDE?

Genel beklentiler, Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 bandında değiştirmeden sabit tutacağı yönünde yoğunlaşıyor. Haziran ayında açıklanan tüketici ve üretici enflasyon verilerinin düşük seviyelerde gerçekleşmesi, enerji sektöründe yaşanan aksaklıkların ve enflasyonun yaz aylarındaki ilerleyişinin analiz edilebilmesi için bankaya ek zaman kazandırıyor.

FED METNİ VE BAŞKANIN VERECEĞİ MESAJLAR ODAK NOKTASINDA

Yatırımcılar, Fed tarafından yayımlanacak politika metninde genel ekonomik görünüme dair belirgin bir değişikliğe gidilip gidilmediğini yakından inceleyecek. Bununla birlikte, düzenlediği basın toplantılarında ileriye dönük yönlendirmeler (forward guidance) yapmaktan genellikle kaçınan Fed Başkanı Kevin Warsh’un, para politikası duruşuna ve Fed görev gruplarının yürüttüğü çalışmalara ilişkin vereceği detaylar da piyasaların ana radarında yer alacak.

TEMMUZDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR ANCAK TEHLİKE MASADA

Para piyasalarındaki güncel fiyatlamalar temmuz ayındaki toplantıda faiz oranlarının sabit tutulacağına işaret etse de, düşük bir ihtimal dahi olsa faiz artırımı seçeneği masada kalmayı sürdürüyor.

Politika faizi piyasa tahminleri doğrultusunda sabit bırakılsa bile, eylül veya onu takip eden aylarda yeni bir faiz artırımına gidilebileceğine dair sinyallerin verilmesi, piyasalar nezdinde "şahin duruşun korunduğu" şeklinde yorumlanabilecek.

Bilhassa eylül ayına yönelik sıkı para politikası mesajlarının verilmesi halinde, bu durumun doları ve tahvil faizlerini yukarı yönlü desteklemesi öngörülüyor. Aksine, sıkı para politikası yönünde güçlü bir mesaj verilmemesi senaryosunda ise riskli varlıkların bu tablodan pozitif yönde etkilenebileceği tahmin ediliyor.

ALTIN KARARDAN NASIL ETKİLENİR?

Diğer yandan faizlerin yüksek seyretmesi, getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırırken; altın, enflasyona karşı geleneksel bir koruma aracı olarak görülmeye devam ediyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasadaki bekleyişi şu sözlerle özetledi:

"Altın doğrudan doğruya bugün gerçekleşecek FOMC toplantısına kilitlenmiş durumda. Altın fiyatlarındaki son dönemde görülen ayı (düşüş) eğilimini tersine çevirebilecek senaryo, Fed'in daha az şahin bir söyleme yönelmesi olacaktır."

Alman finans devi Commerzbank, yıl sonu altın fiyat tahminini 4.500 dolar/ons seviyesine revize ettiğini duyurdu. Banka ayrıca, gümüşün yıl sonuna kadar 67 dolar/ons seviyesine ulaşmasını beklediğini belirtti.