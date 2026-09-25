Dünya borç rekoru: 365 trilyon!

Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) yayımladığı son rapora göre, küresel borç toplamı bu yılın ilk yarısında 10 trilyon dolar artış göstererek 365 trilyon doları aştı. Yükselen faiz oranları ve borç servisi maliyetlerindeki hızlı artış, ülke ekonomileri üzerinde ciddi bir risk oluşturmaya devam ediyor.

BÜYÜK EKONOMİLERDE BÜTÇE AÇIĞI VE FAİZ YÜKÜ

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi dünyanın en büyük ekonomilerinde orta ve uzun vadeli devlet tahvili getirileri son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu artış; yüksek faiz oranları, enerji maliyetleri, zayıflayan ekonomik büyüme ve artan kamu harcamalarına dair endişeleri yansıtıyor.

IIF, özellikle bu dört büyük ekonominin "sürekli bütçe açıkları ve artan faiz maliyetleri" kıskacında olduğunu vurguluyor. Normal şartlarda gelişmekte olan ülkelerle anılan bu yapısal sorunlar, artık gelişmiş dev ekonomileri de tehdit eder boyuta ulaştı.

FAİZ ÖDEMELERİ YAPAY ZEKA VE SAVUNMA BÜTÇELERİNİ GERİDE BIRAKTI

Gelişmiş ekonomilerin uluslararası piyasalarda işlem gören devlet tahvillerine ödediği yıllık faiz tutarı 3,3 trilyon doları geçti. Bu rakam; küresel ölçekte yapay zekaya (2,6 trilyon dolar), savunmaya (3,1 trilyon dolar) ve temiz enerjiye (2 trilyon dolar) ayrılan bütçelerin de üzerine çıktı.

SİYASİ KISIR DÖNGÜ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

IIF, borç krizinin aynı zamanda siyasi bir boyut kazandığına dikkat çekiyor. Seçim kaygıları ile kısa vadeli çözümler arasında bir kısır döngü oluştuğunu belirten enstitü; kamu emeklilikleri ve sağlık harcamalarından kaynaklanan yapısal sorunların çözümsüz kaldığını ifade ediyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise yükselen tahvil getirilerine karşı hükümetlere çağrıda bulundu. OECD; kamu harcamalarının kısıtlanması, kamuda verimliliğin artırılması ve devlet gelirlerinin yükseltilmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini vurguladı.