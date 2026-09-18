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Halk TV Ekonomi Doğalgaz faturaları cebi yakacak: Tehlikeli mevsim geldi

Doğalgaz faturaları cebi yakacak: Tehlikeli mevsim geldi

Havaların serinlemesiyle birlikte kombiler yeniden çalışmaya başlarken; BOTAŞ tarifelerine göre illere ve aylara göre belirlenen tüketim sınırının aşılması durumunda, yüzde 70'e varan yüksek fatura riski bulunuyor.

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Doğalgaz faturaları cebi yakacak: Tehlikeli mevsim geldi

Havaların serinlemesiyle birlikte kombiler yeniden çalışmaya hazırlanırken doğalgaz faturalarında uygulanan kademe sistemi önem kazanıyor.

NİSANDA UYGULAMAYA ALINMIŞTI

Nisan ayında hayata geçirilen uygulamaya göre illere ve aylara göre belirlenen tüketim sınırı aşılırsa, yalnızca aşan miktar değil, o aya ait tüketimin tamamı yüksek kademeden fiyatlandırılıyor.

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BOTAŞ’ın 4 Nisan’dan geçerli tarifesinde konutlar için Kademe-1 metreküp fiyatı 10,62 lira, Kademe-2 fiyatı ise 18 lira olarak uygulanıyor.

Böylece iki kademe arasındaki fiyat farkı yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaşıyor. Hesaplanan nihai faturaya sistem kullanım bedeli ile vergiler de ayrıca ekleniyor.

TÜKETİM SINIRI İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Tüketim sınırları, illerin iklim şartları ve geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak belirleniyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Ankara’da Kademe-1 sınırı eylülde 40,69, ekimde 76,86, kasımda 161,63, aralıkta ise 284,25 metreküp olarak uygulanıyor.

İSTANBUL VE ERZURUM FARKI

İstanbul’da bu sınırlar sırasıyla 29,23, 43,73, 101,71 ve 198,12 metreküp seviyesinde bulunuyor. Erzurum gibi sert iklimli illerde ise aralık ayı limiti 319,60 metreküpe çıkıyor.

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Faturanın iki farklı ayı kapsaması durumunda her ay için günlük ortalama tüketim limiti ayrı ayrı hesaplanıyor. Merkezi sistemle ısınan binalarda da toplam tüketim hane sayısına bölünerek hane başına düşen tüketim miktarı tespit ediliyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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