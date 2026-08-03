DİSK-AR: Asgari ücret temmuzda 5 bin 576 lira eridi

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından hazırladığı Enflasyon Haber Bülteni'ni yayımladı. Bültende, asgari ücretin yılın ilk altı ayında enflasyon karşısında 5 bin 576 lira değer kaybettiği belirtilirken, düşük gelirli yurttaşların artan kira ve ulaşım giderleri nedeniyle gıda harcamalarını kısmak zorunda kaldığı ifade edildi.

DİSK-AR, TÜİK'in temmuz ayı için açıkladığı aylık yüzde 1,78 ve yıllık yüzde 31,75 enflasyon verilerini değerlendirdi. Açıklamada, TÜİK'e göre yıllık gıda enflasyonunun yüzde 37,53, 12 aylık ortalamalara göre enflasyonun ise yüzde 31,90 olduğu hatırlatıldı.

"GENEL FİYATLAR 36,3, GIDA FİYATLARI 55,2 KAT ARTTI"

Bültende, 2005 yılı baz alındığında genel fiyat düzeyinin 36,3 kat, gıda fiyatlarının ise 55,2 kat arttığı belirtilerek, asgari ücretin temmuz ayı itibarıyla enflasyon karşısında 5 bin 576 lira eridiği kaydedildi.

DİSK-AR, özellikle kira, konut ve ulaştırma harcamalarındaki artışın düşük gelir gruplarını daha fazla etkilediğini belirterek, "Düşük gelirler gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"GELİR GRUPLARI ENFLASYONU FARKLI HİSSEDİYOR"

Bültende, enflasyonun toplumun farklı gelir grupları üzerindeki etkisinin eşit olmadığı vurgulandı.

Buna göre, en düşük gelir grubunu oluşturan yüzde 20'lik kesim toplam gelirin yalnızca yüzde 6,4'ünü alırken, harcamalarının yüzde 29,2'sini gıdaya ayırıyor. En yüksek gelir grubunu oluşturan yüzde 20'lik kesim ise toplam gelirin yüzde 48'ini elde ederken, gıda harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı yüzde 12,4 seviyesinde bulunuyor.

DİSK-AR, TÜİK'in enflasyon hesaplamasında kullanılan madde fiyat listesini açıklamamasını da eleştirdi.

Açıklamada, "TÜİK yargı kararına rağmen madde fiyat listesini yine açıklamadı" denilerek, şeffaflık çağrısı yapıldı.