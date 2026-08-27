Devlet bankasındaki faiz desteği düşürüldü

Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin düzenlemede resmi olarak değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile "Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar"ın ilgili maddelerinde yapılan bu değişiklikler, 27 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FAİZ İNDİRİM ORANLARI AŞAĞI ÇEKİLDİ

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerde uygulanan standart faiz indirim oranı yüzde 50 seviyesinden yüzde 40'a düşürüldü. Bununla birlikte daha önce yüzde 100 faiz indirimi sağlanan bazı özel gruplarda bu destek oranı yüzde 80'e geriletilirken, yüzde 60 faiz indirimi uygulanan gruplardaki oran ise yüzde 48 seviyesine indirildi.

KREDİ KULLANIMINA YENİ VERGİ ŞARTI

Güncellenen kararla birlikte esnafın kredi kullanım süreçlerine yeni mali yükümlülükler ve şartlar eklendi.

Buna göre esnaf ve sanatkarların kredi talebi sırasında, en fazla 15 gün önce alınmış resmi bir belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş herhangi bir borçlarının bulunmadığını kanıtlamaları zorunlu kılındı.

Vergi borcu bulunan işletmelerin ise bu borçların ilgili kurumlarca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olduğunu belgelendirmesi ve yapılandırma ya da taksitlendirme koşullarının ihlal edilmemiş olmasını sağlaması şart koşuldu.