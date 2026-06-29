Dev bankalar dolar için tek ses oldu

Küresel piyasalarda doların gelecekteki rotasına yönelik beklentiler yeniden şekilleniyor. Dolar, bir taraftan son bir yılın en güçlü aylık performansına imza atmaya hazırlanırken; diğer taraftan uluslararası yatırım bankaları, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimlerin kademeli bir şekilde hafiflemesine rağmen küresel sermayenin dolardan çıkarak alternatif yatırım araçlarına yönelmesini bekliyor. Doların ilerleyen süreçte özellikle Euro karşısında değer kaybını sürdüreceği tahmin ediliyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ KADEMELİ YÜKSELECEK

BNP Paribas, Orta Doğu'daki atmosferin kademeli olarak normale döndüğü ancak fiyatlar üzerindeki baskıların devam ettiği ana senaryosunda, doların Euro karşısında yeniden zayıflayacağını öngörüyor. Banka tarafından yayımlanan 29 Haziran 2026 tarihli ekonomik görünüm raporunda, uluslararası yatırımcıların varlıklarını çeşitlendirme ve dolardan uzaklaşma eğiliminin sürmesiyle beraber Euro/dolar paritesindeki tırmanışın kademeli bir şekilde devam edeceği ifade ediliyor.

Rapordaki sayısal tahminlere göre BNP Paribas, Euro/dolar paritesinin 2026'nın son çeyreği itibarıyla 1,16 seviyesine, 2027'nin son çeyreğinde ise 1,20'ye kadar ulaşacağını öngörüyor. Aynı raporda Euro/sterlin paritesinin 2026 yılının sonunda 0,88 bandında gerçekleşmesi ve 2027 yılı sonunda da aynı seviyeyi koruması bekleniyor. Ek olarak banka, İngiliz sterlini ile Japon yeninin dolar karşısında zayıflayacağına işaret ederek; 2026 sonu için dolar/yen paritesi hedefini 165, sterlin/dolar paritesini ise 1,32 olarak duyurdu. Bu trendin 2027 yılında da geçerliliğini koruması bekleniyor.

ING GROUP TEMMUZ AYI İÇİN 1,15 BEKLİYOR

Konuyu değerlendiren ING Group ise bu hafta ABD'de açıklanması beklenen ekonomik istatistiklerin doların yönü üzerinde belirleyici bir rol üstleneceğini bildirdi. Banka, tarım dışı istihdam verisinin yeniden 100 bin kişinin üzerinde bir artış kaydetmesini beklediğini; ancak doların halihazırdaki seviyelerinde olumlu beklentilerin zaten büyük ölçüde fiyatlandığını aktardı. Bu sebeple ING, dolarda yaşanacak yeni yükselişlerin piyasalar tarafından bir satış fırsatı olarak görülmesi yönündeki görüşünü koruduğunu vurguladı.

Öte yandan ING, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenecek olan ECB Forumu'na da değindi. Banka, perşembe günü yayımlanacak olan kritik enflasyon verisi öncesinde Avrupa Merkez Bankası'ndan güvercin tonda açıklamalar beklemediğinin altını çizdi. ING, Euro/dolar paritesinin temmuz ayında tekrar 1,1500 seviyesine çıkacağı yönündeki beklentisini de kamuoyuyla paylaştı.