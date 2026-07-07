Depozitonun üç katı zam yaptılar! Bakanlık fırsatçı su şirketlerine karşı harekete geçti

Depozito Yönetim Sistemi'ne (DOA) geçişle su şişeleri için 1 lira iade ücreti verilmesi su şirketlerinin kar iştahını açtı. Şirketler bu iade ücretinin 3 katı zam yaptı. Market raflarından su fiyatlarına 2-3 lira zam geldiği görüldü.

Üstelik Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun aktardığına göre firmalara zaten atık yönetmeliği kapsamında ödeme yapılıyordu.

Zam önce sosyal medyada gündem oldu ardından haberlere konu oldu. Su şirketlerinin iadenin üç katına kadar zam yapması büyük tepki çekti.

BAKANLIK ŞİRKETLERİ UYARDI CEZA HATIRLATMASI YAPTI

Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı açıklama yaparak, ilgili firma ve satışların gerçekleştiği marketlerin incelediğini duyurdu. Bu kapsamda firma ve şirketlerle görüşerek usulsüzlük halinde cezaların devreye alınacağı uyarısında bulundu:

"Ülkemizde geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızca konu derhal incelemeye alınmış; ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır."

"FIRSATÇILIĞA MÜSADE ETMEYİZ"

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan ise şu açıklamayı yaptı:

"Çevremizi koruyan, kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlayan depozito yönetim sistemi, sürdürülebilir bir gelecek adına önemli bir adımdır.

Ancak bu uygulamanın fırsata çevrilmesine ve vatandaşlarımızın haksız fiyat artışlarıyla karşı karşıya bırakılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak hem çevreyi koruyan politikalarımızı desteklemeye hem de tüketicimizin hakkını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

Çevremizi koruyan, kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlayan depozito yönetim sistemi, sürdürülebilir bir gelecek adına önemli bir adımdır.



Ancak bu uygulamanın fırsata çevrilmesine ve vatandaşlarımızın haksız fiyat artışlarıyla karşı karşıya bırakılmasına asla müsaade… https://t.co/GvVbq2CAMS — Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) July 7, 2026

ŞİRKETLERE ZATEN PARA ÖDENMİŞ

Üstelik Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şirketlerin fırsatçılığını şu sözlerle ifşa etmişti:

"Daha önceden yürürlükte olan ambalaj atıkları yönetmeliği uyarınca işletmeler zaten bir geri kazanım bedelini ödüyordu. Firmalar yılbaşından bu yana pilot uygulamalarla DOA sürecinin içindeydi, yani şu an üzerlerine binen ekstra bir maliyet söz konusu değil. "