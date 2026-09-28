Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Akaryakıta öyle bir zam geliyor ki herkesi çıra gibi yakacak

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ve döviz kurlarındaki oynaklık, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluştururken şimdi de vergi artışı bekleniyor. devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararları ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarındaki değişikliklerle birlikte tabelalar bir kez daha sil baştan değişiyor.

1 Ekim Perşembe günü itibarıyla ÖTV kaynaklı benzine 12,47 TL, motorine 3,60 TL ve LPG’ye (otogaz) 1,5 TL zam gelmesi beklenirken, akaryakıt grubundaki bu dev artışlar sürücülerin cebini doğrudan etkileyecek.

REKOR ZAM

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre 1 Ekim’de akaryakıtta vergi zamları şu şekilde olacak.

"Motorinin ÖTV'si 3 TL daha artacak. Yüzde 20 KDV ile birlikte 3 TL 60 kuruş zam pompaya yansıyacak.

-Benzinde eşel mobil sona erecek, 12 TL 48 kuruş zam gündeme gelecek.

-LPG'ye de eşel mobil sona ereceği için 1-1,5 TL arası artış bekleniyor."

Böylece toplam zam 17 lire 50 kuruşu bulacak.

EK ADIM ATMAZSA TABELALAR ALEV ALACAK

Akaryakıtta fahiş artışların önüne geçebilmek adına ekonomi yönetimi, zamların bir bölümünü ÖTV’den karşılamak ve pompaya daha düşük seviyede artış yansıtmak amacıyla ilki mart ayında olmak üzere farklı tarihlerde üç kez eşelmobil uygulamasını devreye soktu.

Ağustos ayında alınan karar ile motorin için yıl sonuna kadar kademeli eşel mobil tarifesine geçilirken, gözler 1 Ekim 2026 itibarıyla benzinde sonlanacak eşel mobil uygulamasına dönmüştü.

Ekonomi yönetiminin ek bir adım atmaması halinde pompada 12,47 TL'lik artış ile tüm zamanların en büyük zammı gerçekleşecek. Yalnızca benzin ve motorin değil, LPG kullanan milyonlarca otogazlı araç sahibi de bu zam dalgasından etkilenecek. Ekonomi yönetiminin ilave bir adım atmaması ve eşelmobilin kaldırılması neticesinde 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla tüm akaryakıt ürünlerinde tarihi seviyeler görülecek.

1 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ TABELALAR DEĞİŞİYOR

Ekonomi yönetiminin ilave bir adım atmaması neticesinde 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla akaryakıtta tarihi seviyeler görülecek. Beklenen zam oranları şu şekilde

Benzin: 12,47 TL zam

Motorin: 3,60 TL zam

LPG (Otogaz): 1- 1,5 TL zam

BENZİN 90 LİRAYI AŞACAK! LPG DE TIRMANIŞTA

Gelecek olan tarihi zamlarla beraber akaryakıt ve otogaz fiyatları rekor tazeleyecek. 1 Ekim itibarıyla benzin fiyatlarının 90 TL eşiğini aşması öngörülüyor. LPG'ye gelecek 1,48 TL'lik artış ise otogazlı araç sahiplerinin kilometre başına ulaşım maliyetini belirgin şekilde artıracak.