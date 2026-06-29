Cuma günü açıklanacak! Enflasyon tahmini belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da ilan edeceği kritik veri öncesi, AA Finans anketine katılan ekonomistlerin enflasyon beklentisi ortalama yüzde 1,04'te kaldı.

17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları öncesinde, ankete katılan ekonomistlerin aylık enflasyon beklenti ortalaması yüzde 1,04 olarak ölçüldü. Bu dönem için uzmanların enflasyon tahminleri, en düşük yüzde 0,81 ile en yüksek yüzde 1,77 bandında şekillendi.

YILLIK BAZDA GERİLEME TAHMİNİ

Ekonomistlerin yüzde 1,04 olarak belirlenen haziran ayı enflasyon beklentisi ortalaması dikkate alındığında; mayıs ayında yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyonun, haziran ayında yüzde 32,17'ye düşeceği öngörülüyor.

Bununla birlikte aynı ankette, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. Bilindiği üzere Tüketici Fiyat Endeksi, geride bıraktığımız mayıs ayında yüzde 1,71 oranında bir artış kaydetmişti.

ZAM ORANLARI 3 TEMMUZ'DA KESİNLEŞECEK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz Cuma günü duyuracağı haziran ayı enflasyon sonuçlarıyla birlikte, yılın ilk 6 aylık enflasyon farkı net bir şekilde ortaya çıkacak. Böylelikle milyonlarca memur ve emeklinin aylıklarına temmuz ayında yapılacak olan zam oranı da resmiyet kazanmış olacak.