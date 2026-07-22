Çocukların kullandığı üründen yüksek miktarda kurşun çıktı: Toplatma kararı verildi

Ticaret Bakanlığı piyasadaki güvensiz ürünlerin engellenmesi ve tüketici sağlığının korunması amacıyla yürüttüğü denetim faaliyetlerinin sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, piyasaya sunulan ithal bir kırtasiye malzemesinde sağlığı tehlikeye atacak oranlarda kimyasal madde saptandığı bu nedenle ürün hakkında toplatma kararı verildiğini duyurdu.

Kaplan ürüne dair şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan denetimler sonucunda, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edilmiştir. Kimyasal risk taşıdığı belirlenen söz konusu ürün hakkında, ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alınmıştır."

Denetimleri aralıksız sürdürdüklerini bildiren Bekir Kaplan şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklarımızın günlük yaşamda kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyum, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, çocuklarımızın sağlığını riske atabilecek hiçbir ürünün piyasada yer almasına müsamaha göstermiyoruz.

Ticaret Bakanlığı olarak ürün güvenliği denetimlerimizi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde etkin bir şekilde yürütmeye devam ediyor; güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünler hakkında gerekli idari tedbirleri gecikmeksizin uyguluyoruz."

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Yapılan denetimler sonucunda, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın, limitlerin… pic.twitter.com/L0ujIa2PX9 — Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) July 22, 2026

GÜVENLİ SINIRLARI AŞAN KURŞUN BULUNDU

Bakanlık yetkilileri tarafından gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde, Almanya'da üretilen söz konusu kalemtıraşlarda yüksek miktarda kurşun maddesine rastlandı. İncelenen üründe ortaya çıkan değerlerin, ilgili mevzuatta yer alan güvenli limitlerin çok üzerinde olduğu ve bu durumun ağır bir kimyasal risk oluşturduğu açıklandı.

SATIŞI DURDURULDU VE TOPLATMA KARARI ALINDI

Ortaya çıkan bu tablo üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, 4703 Sayılı Kanun ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik kuralları çerçevesinde idari yaptırım uyguladı. Karar doğrultusunda, ürünün piyasaya sunulması tamamen yasaklanırken, halihazırda raflarda ve dolaşımda olan mevcut kalemtıraşlar için de toplatma işlemi başlatıldı.

Bu yaptırım kararının 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bildirimde, toplatılma kararı verilen tehlikeli ürünün detayları şu şekilde sıralandı:

Ürün Grubu: Kalemtıraş

Ürün Etiket Adı: Pirinç Kalemtıraş

Marka: Mobbius-Ruppert

Model / Seri No: 601 Pollux - 610 Castor

Menşe Ülke: Almanya

Firma / Dağıtıcı: Mehmet Serim - Halk Ticarethanesi (Melikgazi / Kayseri)

Risk Türü: Kimyasal Risk (Limit Üstü Kurşun)

Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması ve Toplatma