Çinli zenginlerin yeni gözdesi: 3 tonluk lüks dev yolları titretece

Çinli otomobil üreticileri artık seri üretim modellerle yetinmiyor. Rolls-Royce , Bentley ve Mercedes-Maybach gibi Avrupa markalarının on yıllardır hakim olduğu lüks segmentin en üst noktasına giderek daha fazla saldırıyorlar. Bunun son örneği ise devasa lüks MPV Maextro V800.

Maextro, Çinli JAC Grubu ve teknoloji devi Huawei'nin iş birliğiyle oluşturulmuş nispeten yeni bir markadır. Çinli teknoloji ve otomotiv şirketlerinin birden fazla premium marka için platformlar, yazılımlar ve elektrikli tahrik sistemleri geliştirdiği daha geniş HIMA ittifakının bir parçasıdır. Şimdiye kadar Maextro'nun yalnızca S800 lüks sedan modeli vardı; bu model, görünüm ve iddia açısından Rolls-Royce ve Maybach'ı açıkça hedef alıyordu. Şimdi ise tamamen farklı bir konseptle ikinci bir model geliyor. Sedan yerine, öncelikle arka koltuklarda maksimum konfor isteyen varlıklı Çinli alıcıları hedef alması beklenen devasa bir lüks minibüs.

ÇİN’DEN ROLLS-ROYCE’A BÜYÜK MEYDAN OKUMA!

Maextro V800, 550 cm uzunluğuyla lüks sedan S800'den bile biraz daha uzun. Daha da etkileyici olanı ise 443 cm'lik dingil mesafesi; bu, seri üretim bir otomobil için dünya rekoru olabilir.

Güç aktarım sistemiyle ilgili olarak, şu anda plug-in hibrit versiyonun detayları biliniyor. Sistem, birçok Çinli menzil uzatıcı modelde kullanılan konsepte benzer şekilde, esas olarak bataryayı şarj etmek için jeneratör görevi gören 173 beygir gücünde 1,5 litrelik bir benzinli motor kullanıyor. V800'ün, lüks S800 gibi yaklaşık 65 kWh'lik bir batarya kapasitesi kullanması bekleniyor.

Teknik detaylar henüz tam olarak doğrulanmamış olsa da, iki veya üç elektrik motorunun bir kombinasyonu bekleniyor. S800 sedan modelinde sistem 530 ile 863 beygir arasında güç üretiyor, bu nedenle 3.120 kilogramlık ağırlığına rağmen devasa minivanın bile oldukça etkileyici bir performans sunacağını tahmin etmek zor değil.

Çin pazarı son yıllarda lüks MPV'lere büyük ilgi gösterdi. Oradaki varlıklı alıcılar genellikle arka koltuklarda oturmayı tercih ediyor; bu da bu geniş ve lüks araçları klasik sedanlar kadar önemli bir statü sembolü haline getiriyor.