Çin, elektrikli araçların en büyük kabusunu çözmek için kışa savaş açtı!

Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC), kışları son derece sert geçen İç Moğolistan bölgesinde, tam 94 futbol sahası büyüklüğünde bir test pisti inşa ediyor. İşte 2028'de tamamlanacak olan ve uçan arabalardan yapay zekaya kadar geleceğin teknolojilerine ev sahipliği yapacak dev projenin detayları.

Elektrikli ulaşım alanına yapılan bir diğer etkileyici yatırım, bu alanın gelişimine büyük miktarda sermaye aktarmaya devam eden bir ülkede gerçekleşti.

ÇİN’DEN 94 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE DEV KUTUP TEST ÜSSÜ!

Elektrikli otomobiller, yıllardır küresel otomotiv endüstrisindeki gelişmelerin merkezinde yer alıyor ve Çin , hem elektrikli araç üretimi hem de batarya ve elektrikli tahrik teknolojisinde belki de en büyük oyuncu konumunda.

Aslında, hazırladığı son büyük hamle, elektrikli araçlarla ilgili sürücülerin en büyük endişelerinden biri olan aşırı hava koşullarında ve özellikle aşırı soğukta çalışma konusunu ilgilendirdiği için şimdiden tartışmalara yol açtı.

Bu bağlamda, Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC) , bugüne kadar gördüğümüz en büyük elektrikli otomobil test tesislerinden birini hazırlıyor ve özellikle kutup sıcaklıklarında batarya menzili , dayanıklılığı ve çalışma performansını test etmek için tasarlanmış devasa bir pist oluşturuyor.

Tesis, Çin'in kuzeyinde, özellikle de kışları son derece sert geçen, sıcaklıkların sıfırın çok altına düştüğü ve aşırı hava olaylarının yaşandığı İç Moğolistan bölgesinde inşa edilecek.

Projenin amacı, elektrikli otomobilleri tamamen gerçekçi koşullarda test ederek, üreticilerin -40 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda bile menzil veya performans kaybı yaşamayacak bataryalar ve sistemler geliştirmelerini sağlamaktır.

Projenin 2028 yılında tamamlanması bekleniyor ve boyutları gerçekten etkileyici . Özellikle, pist yaklaşık 670 dönümlük bir alanı kapsayacak , bu da yaklaşık 94 futbol sahasına eşdeğer ve ayrıca öncü bir "kapalı" yapay kar sistemine de sahip olacak .

Bu teknoloji , ilk olarak Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda yaygın olarak kullanılan bir su geri dönüşüm sistemine dayanmaktadır. Bu sistemde, eriyen kar özel bir drenaj altyapısı aracılığıyla su olarak toplanır, temizlenir ve daha sonra yeni yapay kar oluşturmak için yeniden kullanılır.

Esasen, bu yöntem, hava değişikliklerinden etkilenmeyen bir test yöntemi olup, mühendislerin yıl boyunca kesintisiz çalışmasına ve elektrikli araçların performansı hakkında çok büyük miktarda veri toplamasına olanak tanır.

Bu tesislerde ağırlıklı olarak ICNEV tipi araçlar, yani elektrikli tahrik, yapay zeka ve sürekli bağlantıyı birleştiren gelişmiş otomobiller test edilecek . Bu da testlerin sadece bataryalarla sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda sensör sistemleri, kameralar, radarlar ve yoğun kar yağışı ve aşırı düşük görüş koşullarında otonom sürüş yeteneklerini de kapsayacağı anlamına geliyor.

Aynı zamanda Çin, tüm bölgeyi elektrikli ulaşım ve yeni ulaşım biçimleri etrafında bir teknoloji ve iş merkezine dönüştürmeyi planlıyor.

Hatta edinilen bilgilere göre, kompleks uçan arabalar için özel bir test pisti bile içerecek; bu da Pekin'in otomotiv ulaşımının yeni çağına öncülük etmek istediğini açıkça gösteriyor.