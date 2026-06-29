Çiftçiler artık bu sütün peşinde! Günde 2 bardak veriyor ama geliri dudak uçuklatıyor

İç pazarda tüm ekonomik yasaları adeta altüst eden bir ürün ortaya çıktı. Yüzyıllardır insanlar tarafından şifa niyetine, ilaç olarak kullanılan eşek sütünden bahsediyoruz; bu ürün bugün ise lüksün ve akıllı tarımın en önemli sembollerinden biri haline geldi.

Değişen fiyatıyla eşek sütü, haklı olarak "beyaz altın" unvanını taşıyor. Ancak bu işten kâr elde etme yolu, kağıt üzerindeki teorik hesaplamaların gösterdiği kadar pürüzsüz ve kolay mı?

Başlamak İçin Ne Kadarlık Bir Sermaye Gerekiyor?

Büyükbaş hayvanların aksine eşekler oldukça mütevazı ve kanaat eden hayvanlardır ancak bu ticari işe girmek net bir strateji gerektirir. Uzmanlar ve deneyimli yetiştiriciler tek bir ortak noktada hemfikirdir: En uygun başlangıç sürüsü on hayvandan oluşmalıdır.

Bu tür bir işletmeye yatırım yapmak, beraberinde birkaç önemli maliyet noktasını getirir:

Hayvan Satın Alımı: Bir eşeğin fiyatı 20.000 – 60.000 bin TL arasında değişmektedir. Bu da ideal bir anaç sürü oluşturmak için başlangıçta yaklaşık 200.000 TL ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.

Altyapı: Eşekler lüks bir konaklama alanına ihtiyaç duymazlar ancak kuru, cereyansız bir ahıra ve en önemlisi geniş bir otlak alanına gereksinim duyarlar. Özellikle tırnak sağlıklarını korumak adına barındıkları zeminin mutlaka kuru olması gerekir.

Mevcut Giderler: Yem (çoğunlukla çayır otu ve az miktarda yulaf), genel bakım ve veteriner muayeneleri yıllık olarak hayvan başına yaklaşık 16.000 TL tutmaktadır.

Eğer halihazırda kendinize ait bir araziniz varsa bir başlangıç sermayesiyle bu sıra dışı ve karlı sektörün kapıları size açılmış olur.

Düşük Hacim Tuzağı ve Yüksek Fiyatın Büyüsü

Yeni başlayan üreticilerin karşılaştığı en büyük yanılgı, ineklerde olduğu gibi büyük miktarlarda süt almayı beklemektir. Ancak eşek inek değildir. Bir dişi eşek, sıpası en az üç aylık olduğunda süt vermeye başlar ve hayvan başına günlük verim sadece 0,2 ila 0,4 litre arasındadır.

Çiftçiler, bu sütün pastörize edilmeme nedenini, ısıl işlem sonucunda içindeki C vitamininin ve tıbbi özelliklerinin kaybolması olarak açıklıyor. Bu yüzden süt sağıldıktan hemen sonra 100 veya 200 mililitrelik küçük şişelere doldurulup derin dondurucuda şoklanıyor. Bu saklama yöntemiyle sütün ömrü iki yıla kadar uzayabiliyor.

On eşekten oluşan bir sürüde, her zaman laktasyon (süt verme) döneminde olan yedi eşeğe sahip olursanız, yılda yaklaşık 350 litre süt elde edebilirsiniz. Litre başına ortalama 200 – 400 TL.

Doğru Alıcıyı Nerede Bulacaksınız?

Ancak, hızlı para kazanma hayalleri, işletmenin en önemli adımı olan "pazarlamayı" ihmal ederseniz kısa sürede suya düşebilir.

Bu ürünün hedef kitlesi; çocukları bronşit ve astım rahatsızlığı çeken ebeveynler, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişiler ve bileşim olarak anne sütüne en yakın olan bu besinin sağlık faydalarını bilen üst düzey müşterilerdir.

Tam da bu pazarlama zorluğu nedeniyle başarılı çiftçiler, ürün yelpazelerini giderek genişletme yoluna gidiyorlar. Sıvı halde anlık olarak satılamayan sütler; doğal sabunlar ve yüz kremleri gibi yüksek kaliteli kozmetik ürünlerine dönüştürülüyor. Bu niş ürünlerin değeri ise güzellik ve bakım pazarında astronomik fiyatlara ulaşıyor. Diğer yandan bazı üreticiler ise tarım turizmine yönelerek çiftliklerinin kapılarını hafta sonları çocuklu ailelere açıp ek gelir yaratıyor.

Bu İşe Girmeye Değer mi?

Genel hesaplama oldukça açık: Eşek yetiştiriciliği yüksek kâr marjları ve nispeten düşük işletme maliyetleri sunuyor. Ancak bu iş, geleneksel yöntemlerle çalışan çiftçiler için değil; vizyoner tarım girişimcileri için uygundur.

Bu sektördeki başarı, sadece eşeğin kendisine sahip olmakla değil; güçlü bir marka oluşturma, tüketicilerin güvenini kazanma ve kendi üretim mülkünüzü hikayesi olan, tanınır bir işletmeye dönüştürme yeteneğinde yatmaktadır. Bu stratejik adımları atmaya hazır olan girişimciler için "beyaz altın" yetiştiriciliği, son derece kazançlı ve hayal gibi bir kariyer kapısı olabilir.