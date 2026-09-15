Yollar yetmedi sıra okyanuslarda : BYD 10 dev gemiyle krallığını ilan ediyor!

Küresel otomotiv pazarında dengeleri değiştiren Çinli BYD, ihracat ağını baştan aşağı yeniden yapılandırıyor. Avrupa Birliği yeşil dönüşüm ve maliyet dengeleriyle vakit kaybederken, BYD kendi lojistik filosunu kurarak Avrupa ve Amerika pazarlarındaki hakimiyetini pekiştirecek stratejik bir adım atıyor. Şirket, operasyon gücünü artırmak amacıyla her biri devasa boyutlarda olan 10 yeni PCTC (Saf Otomobil ve Kamyon Taşıyıcı) gemisi siparişi verdi. Tane maliyeti yaklaşık 80 milyon avro olan bu hamleyle birlikte toplam yatırım tutarı 800 milyon avroyu bulurken, BYD’nin denizlerdeki toplam filosu 18 gemiye ulaşıyor.

20 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE YÜZEN TESİSLER

Sipariş edilen yeni gemiler, şirketin 2025'te suya indirdiği ve 9.200 araç taşıma kapasitesine sahip BYD Shenzhen modeliyle aynı teknik özelliklere sahip. Yaklaşık 20 futbol sahası büyüklüğünde kullanılabilir alanı bulunan bu Ro-Ro gemileri, araçların konteynere ihtiyaç duyulmadan doğrudan yüklenip boşaltılmasına imkân tanıyor.

Yeni nesil dev gemiler yalnızca taşıma kapasitesiyle değil, çevreci teknolojileriyle de öne çıkıyor. LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) çift yakıt sistemiyle çalışacak olan gemiler, karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltacak. 10 yeni geminin 2027 ile 2029 yılları arasında kademeli olarak teslim edilmesi planlanıyor.

İHRACAT REKORU KIRILDI: HEDEF YILDA 2,5 MİLYON ARAÇ

Geçtiğimiz yıl 1 milyonluk ihracat barajını aşan BYD, 2026'nın ilk 8 ayında geçen yıla göre %90 artış göstererek 1.127.000 adetlik ihracat rakamına ulaştı. 18 gemilik dev lojistik filosunun tamamlanmasıyla birlikte şirketin yıllık küresel ihracat kapasitesi 2,5 milyon araca kadar çıkacak.

Genişleyen bu dev deniz filosu sadece Çin'den yapılan sevkiyatlar için kullanılmayacak. BYD, Tayland gibi ülke dışındaki bölgesel fabrikalarında ürettiği araçları da bu gemilerle taşıyarak uluslararası gümrük vergileri ve pazar dalgalanmalarına karşı büyük bir esneklik kazanacak.