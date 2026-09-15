Bütçe verileri açıklandı: Aylık fazla verdi, yıllıkta delik büyük

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2026 dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre merkezi yönetim bütçesi ağustos ayında 12 milyar 852 milyon lira fazla verdi.

Geçen yılın aynı ayında bütçe fazlası 96 milyar 705 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

Ağustos ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 oranında artarak 1 trilyon 654 milyar 910 milyon liraya ulaştı. Bütçe giderleri ise yüzde 37,8 artış kaydederek 1 trilyon 642 milyar 58 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Anadolu Ajansı (AA) kaynaklı verilere göre süreç bu şekilde şekillendi.

FAİZ DIŞI FAZLA 209,9 MİLYAR LİRA

Ağustos ayında faiz harcamaları 197 milyar 76 milyon lira olurken, faiz hariç harcamalar 1 trilyon 444 milyar 981 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı fazla ise 209 milyar 929 milyon lira oldu. Geçen yılın aynı ayında faiz dışı fazla 276 milyar 436 milyon lira seviyesindeydi. Vergi gelirleri ağustosta yıllık bazda yüzde 28,1 artarak 1 trilyon 473 milyar 311 milyon liraya yükselirken, genel bütçe vergi dışı gelirleri 147 milyar 452 milyon lira olarak kaydedildi.

8 AYLIK AÇIK 1,3 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artışla 10 trilyon 854 milyar 652 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri ise yüzde 36,8 oranında artarak 12 trilyon 162 milyar 740 milyon liraya çıktı. Böylece merkezi yönetim bütçesi yılın ilk 8 aylık diliminde 1 trilyon 308 milyar 88 milyon lira açık verdi. Geçen yılın aynı dönemindeki bütçe açığı 907 milyar 635 milyon lira düzeyindeydi.

FAİZ GİDERLERİ 2 TRİLYONA YAKLAŞTI

Yılın ilk 8 ayında faiz harcamaları 1 trilyon 988 milyar 90 milyon liraya ulaşırken, faiz hariç harcamalar 10 trilyon 174 milyar 650 milyon lira oldu. Aynı dönemde faiz dışı fazla 680 milyar 2 milyon lira olarak gerçekleşti; geçen yılın ilk 8 ayında bu rakam 518 milyar 124 milyon liraydı. Ocak-Ağustos döneminde vergi gelirleri de yüzde 35,7 artışla 9 trilyon 327 milyar 893 milyon liraya yükselirken, genel bütçe vergi dışı gelirleri 1 trilyon 248 milyar 555 milyon lira olarak gerçekleşti.